البحر الأحمر ترفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ

أعلنت محافظة البحر الأحمر في بيان، اليوم الثلاثاء، عن رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة حالة الطقس والتغيرات التي ستشهدها بعض مده المحافظة بداية من غدٍ الأربعاء، واحتمالية سقوط أمطار بين الغزيرة والمتوسطة على سلسلة جبال البحر الأحمر ومدن الغردقة وسفاجا ورأس غارب والقصير، طبقًا لتحذير هيئة الأرصاد الجوية.

وأشارت محافظة البحر الأحمر، إلى إخطار الوحدات المحلية بالمدن سالفة الذكر لرفع حالة الاستعداد لمواجهة أي تغيرات في حالة الطقس والتعامل مع الوضع حينها، تقديم المساعدات علي الطرق الرئيسية ومداخل المدن، وتوفير سيارات شركة المياه والوحدات المحلية لشفط مياه الأمطار.

فيما أعلن فرع مرفق هيئة الإسعاف بمحافظة البحر الأحمر بإعلان حالة الاستعداد القصوى لمواجهة تغيرات الطقس المقرر أن تشهدها سلسة جبال البحر الأحمر ومدن المحافظة المختلفة، وذلك من خلال توفير سيارات الإسعاف بمداخل ومخارج المدن وإعلان جاهزية العاملين بالمرفق لحالات الطوارئ.