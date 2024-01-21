الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تضامن البحر الأحمر: 2000 شنطة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية

تضامن البحر الأحمر
تضامن البحر الأحمر

تسلمت مديرية التضامن الاجتماعى، ظهر اليوم الأحد، 2000 شنطة مواد غذائية من وزارة الأوقاف، لتوزيعها على الأسر الأولي بالرعاية بمختلف مدن محافظة البحر الأحمر، وتضمنت المواد 6 أطنان أرز، و2 طن مكرونة.

ويأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين وزارات الأوقاف والتضامن والتموين والتجارة الداخلية لتوزيع السلع الغذائية.

أكدت حسناء إبراهيم مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، أن البروتوكول المشترك بين الوزارات يأتي تماشيًا مع التوجيهات السياسية لمبادرة "حياة كريمة"، ليشمل توزيع السلع الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية بجميع مدن المحافظة الساحلية، وذلك من خلال لجان مركزية مكونة من الأوقاف والتضامن والمحافظة، وكذلك لجان فرعية لتصل لمستحقيها.

في سياق آخر، عقدت مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، اليوم الأحد، أول اجتماعات لجنة اختيار الأم المثالية لعام 2024 على مستوى المحافظة، برئاسة حسناء إبراهيم مدير مديرية التضامن الاجتماعي، بحضور أعضاء اللجنة المشكلة بقرار من اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر لاختيار الأم المثالية لهذا العام.

وأكد عمر محمد الأمين وكيل المديرية، أن اللجنة ستقيم السيرة الذاتية للمتقدمات، بحيث يتم مراعاة كافة الضوابط والشروط لإختيار الأم المثالية دون ذكر أسمائهن أو محل إقامتهن، وذلك تحقيقًا لمبدأ الشفافية، حيث يتم تناول قصص كفاحهن فى تربية أبنائهن وعطاءات الأم للأسرة، وترسيخ القيم الإنسانية بهم، وإعلاء معنى الأسرة في نفوسهم، وقدرة تلك الأم على المحافظة على تماسك الأسرة وترابطها، والحرص على أنها تقوم بالتوازن بين تعدد المسؤوليات الخاصة بها، وتعزيز القيم الإيجابية للأبناء واحتضانهم ورعايتهم بالعطف والحنان، ومدى قدرة حفاظ الأم المتقدمة على كيان الأسرة.

من جانبها، أكدت حسناء إبراهيم مدير المديرية أن عدد المتقدمات بلغ 38 سيدة لهذا العام، حيث تم اختيار 22 سيدة منهن، ممن انطبقت عليهن شروط المسابقة لإختيار ثلاث أمهات مثاليات علي مستوي المحافظة وأم مثالية علي كل مدينة،  وتم استبعاد 16 سيدة لعدم انطباق الشروط الأساسية، كما سيتم اختيار  أم من ذوي الاحتياجات الخاصة، وام لإبن من ذوي الهمم وأم بديلة.

وكشف كرم عبدالمقصود مدير إدارة الأمومة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي، أنه من ضمن شروط الاختيار الخاصة للفئات هذا العام  ألا تقل سن الأم عن 50 عامًا في ديسمبر 2023، والإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالٍ أو في الفرق النهائية بالكليات أو أحد الأبناء حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز بأحد المهن ويُستثنى الابن أو الابنة من ذوي الإعاقات الذهنية أو غير القابل للتعلم.

التضامن الاجتماعي الأوقاف حياة كريمه الأسر الأولى بالرعاية محافظة البحر الأحمر مواد غذائية

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