العاملون بشركة مياه البحر الأحمر يشاركون فى الانتخابات الرئاسية 2024 (صور)

حرص العاملون بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، والتجمع أمام لجان الاقتراع؛ للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الرئاسي واختيار الرئيس القادم.

وحثَّ المهندس محمد عيسى، رئيس شركة مياه البحر الأحمر، العاملين بجميع فروع الشركة على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية باعتبارها واجبا وطنيا وترسيخا للديمقراطية، مشيرًا إلى أن العاملين بكل مقرات الشركة ومحطات المياه والروافع بجميع مدن المحافظة حرصوا على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

ويواصل العاملون مشاركتهم طوال فترة التصويت، مع تشكيل غرفة طوارئ لمتابعة مشاركة العاملين بالانتخابات بجميع فروع الشركة.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.