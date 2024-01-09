محافظ البحر الأحمر يتابع تطوير طريق مطار الغردقة الدولى

أجرى اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، عصر اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بطريق المطار بهدف متابعة وتقييم سير العمل في مشروع تطوير طريق مطار الغردقة الدولي.

وتابع "حنفي" آخر الأعمال التجميلية للوحة الجدارية بوسط طريق المطار، مؤكدًا ضرورة أن تنسجم اللوحة بشكل مثالي مع التطورات التي تتم بالجزيرة الوسطى، بجانب التنسيق بين التصاميم الجديدة وإضفاء روح البيئة البحرية عليها لتتناسب مع طبيعة المدينة الساحلية.

ووجه مدير جهاز التعمير بالمحافظة بضرورة توزيع الإضاءات بشكل يجذب الانتباه وتتنوع مابين إضاءات واضحة تبرز جمال اللوحة الجدارية وأخرى خفيفة.

ووجه محافظ البحر الأحمر رئيس مدينة الغردقة بضرورة مراجعة حالة الإنارة والكهرباء والمزروعات من ميدان المحمدى حويدق إلى طريق سفاجا الخارجي والمتابعة المستمرة لأعمدة الانارة داخل المدينة، مشددًا على ضرورة الانتهاء من تجميل مدخل مطار الغردقة الدولي بأسرع وقت ممكن والانتهاء من مشروع تحسين البنية التحتية بطريق المطار والارتقاء بجودة الطريق لضمان توفير بيئة استقبال مميزة للزوار.

رافق المحافظ أثناء الجولة اللواء تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، واللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، والمهندس حسني منصور رئيس جهاز التعمير، اللواء محمد صلاح رئيس حي الجنوب ومهندسي المقاولون العرب ومجموعة من الفنانين التشكيليين القائمين على تطوير الجدارية بطريق المطار.

في سياق آخر، كلف اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب سكرتير المدينة بمتابعة تنفيذ خطة رصف الطرق بقطاعات المدينة الوقوف على نسبة تنفيذ أعمال خطة الرصف.

وأكد رئيس مدينة غارب، استمرار أعمال إنشاء الأرصفة بشوارع تقسيم الشباب وتثبيت أعمدة الإنارة الجديدة بشوارع المنطقة، واستمرار تجهيز شوارع عمارات الـ168 بمنطقة الصحراوية لبدء إنشاء الأرصفة، مؤكدًا أن ذلك يأتى فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر بمتابعة المشروعات الجارية بمدن المحافظة والاهتمام بالمظهر الحضاري وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

جولة تفقدية لمحافظ البحر الأحمر

جولة تفقدية لمحافظ البحر الأحمر