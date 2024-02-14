الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غدًا.. تعطيل الدراسة بالبحيرة بالتزامن مع موجة الطقس السيئ

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

قررت الدكتورة  نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تعطيل الدراسة غدًا الخميس، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الازهرية، طلابًا ومعلمين بنطاق المحافظة، وذلك حرصًا على سلامة الطلاب.

تعطيل مدارس البحيرة 

وأكدت "بلبع" أنه تم استثناء القيادات وأطقم العمل من القرار، وفقًا للاحتياجات التى يحددها مديرو المدارس والإدارات، بالتزامن مع توقعات هيئة الارصاد الجوية بتعرض المحافظة لموجة من الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية وحفاظًا على سلامة أبنائنا الطلاب.

تعطيل مدارس البحيرة محافظة البحيرة تعليم البحيرة دمنهور نهال بلبع

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