الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ البحيرة تتفقد مشروعات ”حياة كريمة” بمركز ومدينة حوش عيسى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قامت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، والعقيد احمد بديوي  مشرف حياة كريمة عن محافظة البحيرة، بجولة تفقدية لمتابعة عدد من الأعمال والمشروعات الجار تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بنطاق مركز ومدينة حوش عيسى، بحضور عمر لبيب رئيس مركز ومدينة حوش عيسى، والدكتور هاني جميعه، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ومنسق المبادرة وكريمه السلاموني، وفى إطار متابعة الجهود المبذولة والموقف التنفيذى للمشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على أرض المحافظة.

تفقد مشروعات حياة كريمة بمحافظة البحيرة 

حيث قامت الدكتورة نهال بلبع بزيارة قرية الكوم الأخضر وتفقدوا نقطة الإطفاء ومركز خدمة المواطنين، ومركز طب الأسرة وكذا الوحدة المحلية بالكوم الأخضر، ومجمع المواقف وعمارات سكن كريم ونقطة الإسعاف.

وقد أكدت الدكتورة نهال نائب محافظ البحيرة أن مبادرة "حياة كريمة" يُعد مشروع تنموي متكامل يأتي تحت مظلة تنفيذ رؤية مصر 2030 لتوفير حياة كريمة بكافة الجوانب والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال خطة عمل متكاملة للدولة، مشيرة أن المحافظة شهدت تنفيذ عدد كبير من المشروعات الخدمية والتنموية، ضمن المبادرة الرئاسية بهدف تحسين وإحداث تغيير جوهري فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، وتوفير عيشة كريمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذى تشهده جميع القطاعات.

ووجهت نائب محافظ البحيرة بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد ودفع العمل بكافة المشروعات المنفذة بقري " حياة كريمة" وإزالة أي معوقات قد تواجهها لسرعة دخولها الخدمة.

من الجدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري يتم تنفيذها بـ ٦ مراكز لخدمة ما يقرب من ٣.٥ مليون مواطن بحراوى بعدد ٤٢ قرية و٢٣٩ عمودية - ٣٩٦٧ تابع وبتكلفة ٥٠ مليار جنية لتنفيذ ٣٩١٥ مشروع بإجمالي ٢٠ قطاع خدمي.

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