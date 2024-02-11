رفع 681 حالة إشغال طريق في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بضرورة استمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية وعدم التعدي على الطريق العام، وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق في وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية، مع القيام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية

ونفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية لخلق سيولة مرورية أمام المارة من المواطنين.

أسفرت حملة في مركز ومدينة دمنهور عن رفع ٤١٧ حالة إشغال بنطاق عدة مناطق "خلف الصدر، الجمهورية، عرابى، الجيش، الشاذلى، النادي، النافورة "، وبمركز كفر الدوار تم رفع ١٥٧ حالة إشغال ثابت ومتحرك بنطاق الشوارع الرئيسية والفرعية.

وفي ذات السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بحملة مماثلة بالتنسيق مع شرطة المرافق أسفرت عن رفع ٧٠ حالة إشغال طريق ثابت ومتحرك.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد برفع ٢٦ حالة إشغال طريق بالشوارع الرئيسية والفرعية وبمركز ومدينة أبو حمص تم رفع ١١ حالة إشغال طريق وتحرير ٥ محاضر.

ووجهت "بلبع" بضرورة المتابعة المستمرة واستمرار تشكيل الحملات لإزالة كافة الإشغالات علي مدار اليوم ورصد أى مخالفات فور حدوثها، وعدم السماح بالتعدي على حرم الطريق العام، تيسيرًا للحركه المرورية.

تنفيذ حملات يومية لرفع الإشغالات بالبحيرة

واصلت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة تنفيذ حملات موسعة من جانب أجهزتها التنفيذية، لرفع الإشغالات وإزالة كافة التعديات من حرم الطريق العام، أسفرت عن رفع ٨٤٣ حالة إشغال طريق مخالف بإيتاى البارود.

وفي ذات الشأن، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برفع ١٦٢حالة إشغال متنوعة ما بين ثابت ومتحرك بنطاق الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص برفع ٣٠ حالة إشغال مخالف، كما تمكنت الحملات بمركز ومدينة رشيد من ضبط ٣٠ حالة إشغال مخالف.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات نائب محافظ البحيرة بتكثيف الحملات اليومية لرفع الإشغالات من الشوارع للإرتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية، وإزالة أي تعديات على الأرصفة، للحفاظ على حرم الطريق العام وتيسير حركة المرور، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة.