الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 681 حالة إشغال طريق في البحيرة

رفع حالة إشغال
رفع حالة إشغال

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بضرورة استمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية وعدم التعدي على الطريق العام، وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق في وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية، مع القيام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية

ونفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية لخلق سيولة مرورية أمام المارة من المواطنين.

أسفرت حملة في مركز ومدينة دمنهور عن رفع ٤١٧ حالة إشغال بنطاق عدة مناطق "خلف الصدر، الجمهورية، عرابى، الجيش، الشاذلى، النادي، النافورة "، وبمركز كفر الدوار تم رفع ١٥٧ حالة إشغال ثابت ومتحرك بنطاق الشوارع الرئيسية والفرعية. 

وفي ذات السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بحملة مماثلة بالتنسيق مع شرطة المرافق أسفرت عن رفع ٧٠ حالة إشغال طريق ثابت ومتحرك. 

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد برفع ٢٦ حالة إشغال طريق بالشوارع الرئيسية والفرعية وبمركز ومدينة أبو حمص تم رفع ١١ حالة إشغال طريق وتحرير ٥ محاضر. 

ووجهت "بلبع" بضرورة المتابعة المستمرة واستمرار تشكيل الحملات لإزالة كافة الإشغالات علي مدار اليوم ورصد أى مخالفات فور حدوثها، وعدم السماح بالتعدي على حرم الطريق العام، تيسيرًا للحركه المرورية.

 تنفيذ حملات يومية  لرفع الإشغالات بالبحيرة 

واصلت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة تنفيذ حملات موسعة من جانب أجهزتها التنفيذية، لرفع الإشغالات وإزالة كافة التعديات من حرم الطريق العام، أسفرت عن رفع ٨٤٣ حالة إشغال طريق مخالف بإيتاى البارود. 

وفي ذات الشأن، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برفع ١٦٢حالة إشغال متنوعة ما بين ثابت ومتحرك بنطاق الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص برفع ٣٠ حالة إشغال مخالف، كما تمكنت الحملات بمركز ومدينة رشيد من ضبط ٣٠ حالة إشغال مخالف.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات نائب محافظ البحيرة بتكثيف الحملات اليومية لرفع الإشغالات من الشوارع للإرتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية، وإزالة أي تعديات على الأرصفة، للحفاظ على حرم الطريق العام وتيسير حركة المرور، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة.

الإشغالات بالشوارع حملة لإزالة الأشغالات محافظة البحيرة كوم حمادة الدلنجات

مواد متعلقة

ضبط 85 طن أعلاف مجهولة المصدر داخل مصنع غير مرخص فى إيتاى البارود

بسبب أسبقية الرى.. 5 مصابين فى مشاجرة بالبحيرة

إزالة حالتى تعد على أملاك السكة الحديد بكوم حمادة فى البحيرة

انتظام الدراسة بمدارس البحيرة فى أول أيام الفصل الدراسى الثانى

إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بين توك توك وتروسيكل بالبحيرة

معرض لتوزيع ملابس جديدة بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية في البحيرة

وكلاء "الزراعة" و"الري" يبحثون توفير المياه بالبحيرة

مصرع شخص وإصابة 7 آخرين إثر تصادم بين سيارتين ملاكي في البحيرة

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الأحد 11 فبراير 2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار 

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 11 نوفمبر 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

مصدر يكشف حقيقة القبض على مندوب شركة ملاحة داخل بنك لحيازة عملات أجنبية

عاجل.. استقالة رئيسة المجر بعد عفوها عن متحرش بالأطفال

بعد إخطار "الداخلية" بوفاتها.. البرلمان يعلن خلو مقعد النائبة أمنية رجب

قاضٍ مصرى: نتنياهو مجرم حرب استخدم أسلحة الذكاء الاصطناعى فى إبادة غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر تضرب (أغنياءَ الحرب) بالداخل!

وائل لطفي

العبث يحكم العالم!

د.أحمد الخميسى

ثقافتنا.. من أين تبدأ؟

ماجد حبته

بايدن قد لا ينافس ترامب!

علي سعدة

حكاية التوأم

د. منى حلمى

شغف الشرف

د.كريمة الحفناوى

القائد هوجو تشافيز وطريق العدالة والمساواة والإنسانية

أحمد بهاء الدين شعبان

انتباه: شبح "الترانسفير" يُطل مُجَدَّدًا!

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الصفقة بين إسرائيل وحماس.. ماذا يجرى فى كواليس التحركات الدبلوماسية للوسطاء؟

1.5 مليون فلسطينى فى 6 أميال.. خطة الاحتلال الإسرائيلى لنقل سكان رفح

أكاذيب جديدة.. ماذا وجدت إسرائيل فى أنفاق حماس أسفل مقر الأونروا؟