إزالة حالتى تعد على أملاك السكة الحديد بكوم حمادة فى البحيرة

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، برئاسة اللواء محسن الجندي، بالتنسيق مع هندسة السكة، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بأرض الدولة، مع القيام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد اللواء محسن الجندى رئيس مركز ومدينة كوم حمادة، أنه تم خلال الحملة إزالة عدد 2 حالة تعد على أملاك السكة الحديد بمساحة "1162.5"م بنطاق منشأة أمين إسماعيل بتأمين مركز شرطة كوم حمادة، وتم تحرير المحاضر اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أكد اللواء محسن الجندى رئيس مركز ومدينة كوم حماد، أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

يأتى ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون لفرض هيبة الدولة وبناء علي تعليمات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، واللواء محسن الجندي رئيس مركز ومدينة كوم حمادة.