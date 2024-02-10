السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بسبب أسبقية الري.. 5 مصابين في مشاجرة بالبحيرة

ارشيفية
ارشيفية

أصيب  5  أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم، بسبب نشوب مشاجرة بين جيران  بسبب أسبقية الري في قرية بريم التابعة لدائرة مركز كوم حمادة،  وتم نقل المصابين لمستشفى كوم حمادة العام لتلقى العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها. 

 

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من العقيد حاتم السمرى مأمور مركز شرطة كوم حماده يفيد بوقوع مشاجرة بسبب البقية الرى،  بقرية  بريم التابعة لدائرة المركز. مما أدى إلى إصابة  5 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم،  وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة. 

 

 وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين أنه بسبب خلافات الجيرة وبسبب أسبقية الري  نشبت مشاجرة أسفرت إصابة محمد وجيه عبدالمنعم شعيره.٢٥ سنة، مصاب بجرح بفروة الرأس وجرح بالصدر وكدمه بالساق اليسري، حسام وجيه عبدالمنعم شعيره ١٨ سنة، مصاب جرح بفروة الرأس وكدمه بالساعد الأيسر وكدمه بالكتف الأيمن، أحمد وجيه عبدالمنعم شعيره مصاب بجرح بفروة الرأس وجرح بالساعد الأيسر وكدمه بالجبهه طرف أول. 

 

كما أصيب  خالد عبدالمنعم شعيره ٤٦ سنة، مصاب بجرح باليد اليسرى وكدمه بفروة الرأس، محمد خالد عبدالمنعم شعيره ٢٥سنة مصاب بجرح بالساعد الأيمن وكدمه بالعضد الأيمن وكدمه بفروة الرأس والجميع مقيمين بقرية بريم التابعة لمركز ومدينة كوم حمادة. 

 

وتم نقلهم إلى مستشفى كوم حمادة المركزي وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبيه اللازمة.

 

حرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها. 

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