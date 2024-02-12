مصرع وإصابة 9 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين في البحيرة

لقى شاب فى العقد الثالث من العمر مصرعة، بينما أصيب 8 أشخاص أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل، وأخرى نقل ثقيل بطريق محور الضبعه عند الكيلو20 بدائرة مركز شرطة وادي النطرون، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل واخرى نقل ثقيل، بطريق الضبعه، بدائرة المركز مما أدى إلى مصرع شخص، وإصابة 8 آخرين، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين إصابة كل من: ع ا ٢١ سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم تحت الفحص، ح.ح ٢٠ سنة مصاب بكدمات متفرقه بالجسم تحت الفحص، ع.م سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ت.م ٤٨ سنة مصاب بكدمات متفرقه بالجسم تحت الفحص، م.ع ١٨ سنة مصاب بكدمات متفرقه بالجسم، م.ح ١٦ سنة مصاب كدمات متفرقه بالجسم، ن.م ٣٠ سنه ذكر قنا كدمات متفرقه بالجسم، م.خ ٢٥ سنة مصاب بكدمات متفرقه بالجسم.

يبنما لقى "ا.ع ٢٥" سنة مصرعة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وسرعة استخراج تصاريح الدفن.