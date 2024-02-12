محافظة البحيرة تنظم دورة الحوكمة والرقابة المالية

نظمت محافظة البحيرة دورة الحوكمة والرقابة المالية بالتنسيق مع مركز المديرين المصري التابع لهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بمشاركة عددد من العاملين بالديوان العام للمحافظة، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بنشر وتعزيز ثقافة الحوكمة بالجهاز الإداري بالدولة، وجهود الدولة فى تطوير قدرات العاملين والتدريب علي أساليب مكافحة ومنع الفساد والارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن الدورة تُعد عمل وجهد مميز فى توقيت شديد الأهمية، يدعم رؤية الدولة المصرية فى تطوير وصقل قدرات كوادرها التنفيذية والتي تساعد وتسهم فى تحقيق التنمية الشاملة للبلاد، مشيرة إلي أهمية ومحورية حوكمة المنظومة الإدارية بالدولة من خلال إنشاء سياسات وإجراءات تعمل على تحقيق المصلحة العامة وتعزيز الشفافية والمساءلة والعدالة فى إتخاذ القرارات الحكومية.

وأضافت أن الحوكمة تعد متطلبًا أساسيًا لضمان تطور القطاع الحكومي واتخاذ القرارات الرشيدة التي تراعي متطلبات وتوقعات جميع المعنيين والمستفيدين من خدمات القطاع الحكومي، وأن تطوير أنظمة عمل متكاملة وتحديد المسؤوليات وأطر العمل والإلتزام بها يضع الأسس الصحيحة للحوكمة والإدارة الرشيدة. وتعزيز ثقافة التميز والإبداع ونشرها على كل مستويات العمل الحكومي.

كما أشادت نهال بلبع بدور الهيئة العامة للرقابة المالية وذراعها التدريبي "مركز المديرين المصري" فى توفير مجالات وآفاق للتدريب بما يتواكب مع رؤية وخطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 بتطوير عمل المؤسسات الحكومية بما يخدم الصالح العام وتقديم الخدمات للمواطنين وفق أساليب وتطبيقات حديثة فى مجال الإدارة ومكافحة كافة أشكال الفساد والبيروقراطية.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الدورة جاءت بمشاركة 45 متدرب فى وظائف قيادية وآخرين من العاملين بالديوان العام فى إدارات الرقابة والمتابعة وتحليل تقارير الجهاز المركزى والموارد البشرية، والمكاتب الرئيسية بالإضافة إلى عدد من العاملين بإدارات الإتصال السياسي والشئون المالية والمكتب الفني ومشروع شبكات المرافق والتخطيط والمتابعة، وذلك على مدار ثلاثة أيام (يومان من خلال تقنية التدريب عن بُعد Online واليوم الثالث حضور فعلي بالقرية الذكية).