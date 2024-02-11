إصابة 16 فى انفجار 40 أسطوانة غاز داخل مصنع بالبحيرة

تمكنت الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة من السيطرة على حريق في مصنع طوب بقرية أمين إسماعيل في كوم حمادة بسبب حدوث ماس كهربائي.

وأثناء قيام الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق انفجرت 40 أسطوانة غاز كانت موجودة داخل المصنع، مما أدى إلى إصابة 16 شخصًا.

وتم نقل المصابين إلى مستشفيات زفتى بمحافظة الغربية، وكفرالدوار بمحافظة البحيرة لتلقى العلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأسفر الحريق عن إصابة كل من: عنتر محمد أبوعوف، ومحمد عبدالصادق محمود، وصلاح الكفراوى، وصلاح عثمان محمد، ومصطفى زيدان، ومحمد عبدالمنعم، وعبدالباسط سيد عبدالباسط، ومحمود جمعة، ونصر شعبان، ومحمد فاضل، وأحمد ذكى، وسلامة عبده، ومحمد عمروش، ومحمد أحمد حجاج، وقاسم موسى، وعنتر عبدالرسول، بحروق في الوجه والرقبة واليدين.