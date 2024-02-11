الموجة الـ22.. إزالة 33 حالة تعدٍ بنطاق 8 مراكز فى البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات بكل مدن ومراكز المحافظة لإزالة التعديات وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم والتصدي لأي شكل من التعديات وذلك ضمن الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، مؤكدة على التنسيق بين الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع المخالفين.

وشهدت مدن ومراكز المحافظة عددًا من الحملات لإزالة التعديات ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ22 أسفرت عن إزالة 33 حالة تعدٍ بإجمالي مساحة بلغت 5167 م٢ بنطاق 8 مراكز عبارة عن: حالتيّ تعدٍ بمساحة 2050 م2 برشيد، وحالتيِّ تعدٍ بمساحة 1162 م٢ بكوم حمادة، 4 حالات تعدٍ بمساحة 960 م٢ بشبراخيت، و4 حالات تعدٍ بمساحة 754 م2 بإيتاي البارود، و5 حالات تعدٍ بمساحة 100 م2 بحوش عيسى، و3 حالات تعدٍ بمساحة 90 م2 بالمحمودية، و8 حالات تعدٍ بمساحة 41 م٢ بكفر الدوار، و5 حالات تعدٍ بمساحة 10 م2 بالرحمانية.

وشددت الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتؤكد المحافظة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المعنية لرصد أعمال البناء المخالف، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.