الإثنين 12 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 5 أشخاص بجروح وكسور في حادثي تصادم بالبحيرة

ارشيفية
ارشيفية

أصيب 5 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الإثنين، جراء وقوع حادثي تصادم بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحررت المحاضر اللازمة حيال الواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية "توك توك" بمدخل إيتاي البارود إتجاه كوم حمادة، مما أسفرعنه إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الانتقال إلى مكان الحادث

 

أسفر الحادث عن إصابة كل من:- رجاء إبراهيم محمد، 45 عاما، نورهان رضا عبد القادر، 23 عاما، مروة بركات ابو كحلة، 30 عاما، وجميعهم مقيمون إيتاي البارود ومصابين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم.

كما تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة إيتاى البارود يفيد بوقوع  حادث بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي أمام قرية أبو شادي التابعة لمركز إيتاي البارود، حيث انقلبت سيارة نصف نقل، أسفر عن إصابة شخصين بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة. 

أسفر الحادث عن إصابة كلا من:- حسن محمود عبد الرحمن محمود، 41 عاما، أيمن محمود عبد الرحمن، 48 عاما، مقيمان محافظة المنوفية ومصابين بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة. 

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