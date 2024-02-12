ضبط 8060 كيلو دجاج مفروم فاسد في البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة تكثيف الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية والتفتيش المستمر على الأسواق والمحال التجارية ومحلات بيع اللحوم والمجمدات والمطاعم والثلاجات للتأكد من جودة السلع ومطابقاتها للمواصفات، مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به مع القيام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق بالبحيرة

وقامت مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة الدكتور أشرف محي الدين من خلال إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم تحت إشراف الدكتور هادي الجندي وبالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين، بتنفيذ عدة حملات تموينية بمراكز وادي النطرون وكفر الدوار ودمنهور والدلنجات.

وأسفرت الحملات عن ضبط 6560 كجم دجاج مفروم غير مطابق للمواصفات القياسية و1500 كجم أسماك ماكريل بإحدى الثلاجات غير صالح للإستهلاك الآدمي، وتم تحرير 10 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية وكمية من اللحوم ومصنعات اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتم تحرير المحاضر اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة.

تحرير 31 محضر تموينى متنوع

وتم تنفيذ حملات تموينية مكبرة بمراكز دمنهور وشبراخيت والرحمانية، بحضور المحاسب مجدي الخضر مدير المديرية، سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية.

وأسفرت الحملات عن تحرير 31 محضر تموينى مابين نقص وزن وعدم نظافة وعدم مطابقة المواصفات بالإضافة لضبط مخابز بلدية لتصرفهم فى كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم.

وتم التشديد على أهمية استمرار وتكثيف الحملات التموينية بهدف ضبط الأسواق وحماية أقوات المواطنين من جشع بعض التجار والعمل على تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على توافر السلع وبخاصة السلع الإستراتيجية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.