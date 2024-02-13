ضبط 11 طن مخلل و2 طن ملح طعام مجهول منتهية الصلاحية بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين، ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به مع القيام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر مدير المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ حملات تموينية بمركزى وادى النطرون وأدكو أسفرت عن:بمركز وادى النطرون تم ضبط 11 طن مخلل و2 طن ملح طعام مجهول المصدر، 3 طن سماد زراعى و120 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، كما تم تحرير محضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي ومحضر ذبح خارج المجازر الحكومية.

كما قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة بتنفيذ حملة مماثلة بمركز إدكو تم ضبط محل بقالة تصرف فى كمية من السلع التموينية بمبلغ 5450 جنيها بدون وجه حق لتحقيق أرباح غير مشروعة ومحلين بقاله لغلقهم فى مواعيد العمل الرسمية ومخبز سياحى يدار بدون ترخيص و3 محلات جزارة لعرضهم للبيع لحوم مكشوفةوتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتم التحفظ على المضبوطات وجاري تحرير المحاضر اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.