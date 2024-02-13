افتتاح المعرض السنوي لمشغولات المجال الصناعي بالبحيرة

قام يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، اليوم، بافتتاح المعرض السنوي لنتائج العام الجديد ومشغولات المجال الصناعي للعام الدراسي الحالي 2023/2024، والذي نظمه توجيه عام المجال الصناعي بالمديرية بقيادة الأستاذة سلوى البنا الموجه العام، بمدرسة عماد نصر مطاريد الإعدادية بنات بدمنهور تحت عنوان "معالم مصر الأثرية " وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وذلك من أجل المساهمة في الإرتقاء بالمنظومة التعليمية داخل جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة.

الجودة والمهارة والتدريب فى المجال الصناعى بالبحيرة.

وعقب الافتتاح قام وكيل الوزارة بتفقد جميع أقسام المعرض الذي ضم العديد من المشغولات الفنية من جميع الإدارات التعليمية الخاصة بالمجال الصناعي وتكنولوجيا الصناعة، والتي ظهر خلالها مدي الجودة والمهارة والتدريب الذي حظى به أبنائنا الطلاب، وخلال تفقده لجوانب المعرض أشاد وكيل تعليم البحيرة بكافة المعروضات التي عكست الموهبة والمهارة لدي جميع المشاركين.

تكريم موجهي المجال الصناعى بالمديرية

وفي نهاية الجولة قام يوسف الديب وكيل الوزارة بتكريم عددًا من موجهي المجال الصناعي بمختلف الادارات التعليمية مشيدا بالجهود الكبيرة التي يقوم بها توجيها عام المجال صناعي بالمديرية المركزية للتطوير المستمر للمجال الصناعى بكافة الادارات والمدارسحيث تم تكريم موجهي المجال الصناعى الحاصلين على المراكز الأولى بمسابقة،" شعار عن حب مصر " وتلك الإدارات هي:- المركز الأول إدارة بندر دمنهور التعليمية،المركز الثاني إدارة النوبارية التعليمية،المركز الثالث أبو حمص التعليمية،المركز الثالث مكرر إدارة بندر كفر الدوار التعليمية.

ومن الجدير بالذكر، أن تعليم البحيرة حصد درع افضل تنظيم معارض على مستوى الجمهورية فى معرض المجال الصناعي "الجمهورية الجديدة" عن العام الدراسي السابق ٢٠٢٣/٢٠٢٢.