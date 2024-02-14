الأربعاء 14 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

قافلة طبية تفحص 1285 مواطنا بوحدة محلة الأمير برشيد في دمياط

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

  نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بمحافظة البحيره قافلة طبية مجانية بوحدة محلة الأمير برشيد وتم الكشف خلالها على ١٢٨٥ مواطنًا مجانا، من خلال وجود ١٠ عيادات طبية، في إطار حرص الدولة المستمر على تقديم كافة الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع داخل جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة. 

قافلة طبية مجانية بوحدة محلة الأمير برشيد 

 وأكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن أعمال القافلة تنوعت ما بين الكشف الطبي فى التخصصات  المختلفة "عيادتي الباطنة ٢٦٦ - عيادتي الأطفال ٣٥٩ - الجراحة ١٢٦  - النساء ٧٦  - تنظيم الأسرة ٣٥ - العظام ١٩٥ - الأسنان ٦٦ - القلب ١٦٢"، بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، وجهاز رسم قلب بعيادة القلب، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

من ناحية أخرى، أكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه جرى التوجيه باستمرار تنفيذ القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة، بالتعاون مع جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة. 

 

قافة طبية بالبحيرة قافلة مجانية برشيد صحة البحيرة مركز رشيد هاني جميعة

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