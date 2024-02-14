الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ البحيرة تشهد فعاليات جلسة أعضاء برلمان الطلائع والشباب

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهدت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة،  فعاليات الجلسة البرلمانية لأعضاء برلمان الطلائع والشباب بالبحيرة الذي نفذته مديرية الشباب والرياضة  إدارة البرلمان والتعليم المدني بقصر ثقافة دمنهور، بحضور اللواء محمد شوقي بدر  السكرتير العام للمحافظة وكامل غطاس السكرتير العام المساعد وعدد من وكلاء الوزارات وممثلي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للإعاقة.

دعم الدولة للشباب وبناء الشخصية القيادية

وأكدت نائب محافظ البحيرة، أن هذا البرلمان يعد من أهم البرامج التى تؤكد دعم الدولة للشباب وبناء الشخصية القيادية لديهم من خلال الوعى الكافى بالمشاركة البرلمانية وشتى القطاعات السياسية  والاجتماعية حيث تبنت الدولة العديد من البرامج التى تسهم فى تطوير مهارات الشباب وتوظيفهم من خلال مشروعات عديدة يتم تنفيذها فى ضوء استراتيجية الدولة نحو بناء الإنسان.

 

استراتيجية حكومية لتنمية مهارات الشباب

وأشارت “بلبع” إلى أهمية التثقيف والتوعية فى بناء الأجيال المتتالية فى ظل الجمهورية الجديدة ومواجهة التحديات المختلفة وكذا أهمية تعميق المفاهيم الثابتة الصحيحة وزيادة الوعى والفكر المستنير لتتماشي مع استراتيجية الدولة المصرية فى تنمية مهارات الشباب، داخل جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة. 

وتناولت الجلسة، بعض طلبات الإحاطة والأسئلة وتم الرد عليها من قبل المسؤولين كل فيما يخصه "التربية والتعليم - الصحة - البيئة -  الزراعة - التنمية المحلية -  الشباب والرياضة - التضامن الاجتماعي"

وأشار الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، إلى انه سيتم تنفيذ مثل هذه اللقاءات والملتقيات التي تفيد تطوير الخدمات الشبابية، وتصقل الفكر السياسي والثقافي مع  التركيز على القضايا الراهنه وتوسيع مدارك الشباب نحوها، مع الاهتمام  بتعريف الشباب بدور الدولة فى تنمية مهارات الشباب داخل جميع أنحاء مدن وقرى المحافظة. 

برلمان الشباب دورالشباب محافظة البحيرة برلمان الطلائع نهال بلبع

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