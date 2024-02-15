الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

بمناسبة مسلسل "صدفة".. "المتحدة" و"فانتدج" تعاون ناجح على مدار عامين

مسلسل صدفة
مسلسل صدفة

يستعد عشاق الدراما الرمضانية لمتابعة أحداث مسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج، والذي سيتم طرحة في شهر رمضان 2024، ضمن نهج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تقديم وجبات درامية على مدار العام، وتكثف من عملها خلال الموسم الرمضانى؛ لتقديم باقة من أجمل المسلسلات التى تناسب جميع الأعمار، وترضى كل الأذواق.

ويعتبر مسلسل "صدفة" التعاون الرابع الذي يجمع بين النجمة ريهام حجاج والمؤلف أيمن سلامة، بعد النجاحات التى حققاها معًا فى مسلسل "جميلة" ومسلسل "يوتيرن" ومسلسل "لما كنا صغيرين".

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رمضان 2024.. تفاصيل دور عصام السقا في مسلسل "صدفة"

«فانتدج».. ريهام حجاج تطل فى «صدفة»

تشارك شركة فانتدج، خلال الموسم الدرامى الرمضانى، بمسلسل «صدفة» بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوى، عصام السقا، ميار الغيطى، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

بمناسبة مسلسل صدفة.. «فانتدج» و«المتحدة» تعاون ناجح على مدار عامين 

وتستمر جهود «فانتدج» و«المتحدة» في التعاون على مدار عامين، لتقديم أعمال فنية قيمة لإمتاع المشاهد، بقصص مختلفة ومثيرة وذات رسالة لإفادة المشاهد، وذلك من خلال تقديم أعمال واقعية، وتخوض مجموعة شركات المتحدة السباق الرمضاني بأكثر من عمل فني لإمتاع عشاق الدراما الرمضانية المصرية.

قصة مسلسل «صدفة»

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول مصفف شعر مشهور وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربي يدعي "فؤاد مهران" في أحد الأيام كان يلعب مع صديقه في النادي الرياضي، إلى أن سقطت من يد صديقه الكرة لتلتقطها فتاة في الثلاثين من عمرها تدعي "صدفة"، تأتي لفؤاد بالكرة لتخبره شيئا خطيرا وهو ان ابنته على علاقة برجل آخر على زوجها حيث أشعلت لهيب الشك داخله ويبدأ فؤاد في البحث عن تلك الفتاة..تري من هذه الفتاة؟، ولماذا تهتم وتسدي النصح له؟.

بمناسبة مسلسل صدفة.. «فانتدج» و«المتحدة» تعاون ناجح على مدار عامين 
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