مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل بدون سابق إنذار لـ آسر ياسين

يستعد عشاق الدراما الرمضانية لمتابعة أحداث وقصة مسلسل بدون سابق إنذار بطولة النجم آسر ياسين في رمضان 2024.

ويبحث متابعين عن أخبار مسلسلات رمضان 2024 عن قصة مسلسل بدون سابق إنذار وأبرز أحداث المسلسل المقرر عرضة في أول أيام شهر رمضان 2024، ولمعرفة المشاركين في هذا العمل الدرامي.

وتواصل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقديم وجبات درامية على مدار العام، وتكثف من عملها خلال الموسم الرمضانى؛ لتقديم باقة من أجمل المسلسلات التي تناسب جميع الأعمار، وترضى كل الأذواق.

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل بدون سابق إنذار

قصة مسلسل بدون سابق إنذار

تدور قصة مسلسل بدون سابق إنذار، المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، عن شخصية المهندس مروان الألفي البالغ من العمر 34 عامًا والذي يجسده الفنان آسر ياسين، وليلى البالغة من العمر 28 عامًا وتجسدها الفنانة عائشة بن أحمد وهما زوجان ينتظران مولودهما الأول، ويضطران مجدي وليلى أن تلد ليلى في مستشفى حكومي وتنتقل بنا الاحداث ونرى مجدي وليلى في احتفالهم بعيد ميلاد عمر.

وتتوالى الأحداث بعد ملاحظة ليلى أن ابنها علي لديه بقع غريبة على جسده، حيث يذهب الثنائي إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات، لتؤكد لهما النتائج أن علي ابنهما تم اصابته بسرطان الدم، ويقررا فورا إجراء عملية نقل نقي العظام، تحدث مفجأة للجميع حين لا تتطابق أنسجة الأب الذي كان أول من أجرى الفحوصات بغرض التبرع للطفل، ومن هنا تبدأ مشاكل بينه وبين زوجته وتتعقد المشاكل أكثر فأكثر.

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل بدون سابق إنذار

ابطال مسلسل بدون سابق إنذار

المسلسل يشارك في بطولته بجانب آسر ياسين وعائشة بن أحمد كل من الفنان أحمد خالد صالح، والفنانة جهاد حسام، والفنان أحمد على ماهر، والفنانة نهال عنبر، والمسلسل من تأليف ألمي كفارنة إخراج هاني خليفة إنتاج شركة blue bee، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.