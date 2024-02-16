مع بدء الدراسة وموسم الامتحانات بالمدراس، يشعر الطلاب بالتوتر والقلق، والذي يشكل عاملا خطيرا على مستواهم الدراسي.

قدم موقع hindustantimes مجموعة من النصائح التي يمكن إتباعها خلال العام الدراسي للقضاء على التوتر والقلق ما قبل الامتحانات، وإليكم التفاصيل في السطور التالية:

7 نصائح مهمة ومبتكرة لإدارة توتر الطلاب مع بدء الدراسة

1 - إنشاء جدول دراسة واقعي: خطط لجدول دراسة واقعي يتضمن فترات راحة وراحة كافية، قم بتقسيم المواد الدراسية إلى أجزاء يمكن التحكم فيها، مع التركيز على أهداف أصغر يمكن تحقيقها، قم بإعطاء الأولوية للموضوعات المعقدة مع مراعاة فترات الراحة اللازمة لتجنب الإرهاق، يمكن للخطة جيدة التنظيم أن تخفف العبء بشكل كبير.

2 - ممارسة تقنيات الاسترخاء: شجع على استخدام تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق أو التأمل أو استرخاء العضلات التدريجي أو اليوجا للمساعدة في تخفيف التوتر وتعزيز الاسترخاء، تساعد تقنيات الاسترخاء على إعادة توجيه انتباه العقل بعيدًا عن الضغوطات والأفكار الدخيلة، وتحفز الشعور بالهدوء والطمأنينة، مما يقلل من مشاعر القلق والقلق.

3 - كن منظمًا: حافظ على تنظيم المواد الدراسية والملاحظات والموارد الأخرى لتقليل الذعر في اللحظة الأخيرة. يمكن لبيئة الدراسة الخالية من الفوضى أن تساعد في تحسين التركيز والإنتاجية. يمكن أن يساعد التنظيم الفعال في توفير الوقت الثمين الذي يمكن استثماره في أخذ فترات الراحة اللازمة بين جلسات الدراسة.

4 - إعطاء الأولوية للرعاية الذاتية: التأكيد على أهمية ممارسات الرعاية الذاتية مثل النوم الكافي والأكل الصحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام. يعد الحصول على قسط كافٍ من النوم أمرًا ضروريًا للوظيفة الإدراكية وتقوية الذاكرة، بينما يمكن أن تساعد الوجبات المغذية والنشاط البدني في تقليل مستويات التوتر وتحسين الصحة العامة، يعد تجنب جلسات الدراسة طوال الليل أمرًا ضروريًا لتحقيق الأداء الأمثل.

5 - اجعل التغذية ذخيرتك لمحاربة التوتر: تميل التغذية إلى التضحية في مواجهة قائمة المهام الهائلة، شجع الطلاب على الحفاظ على نظام غذائي صحي يتضمن وجبات متوازنة ووجبات خفيفة والتي تعتبر الوقود المطلوب الذي يحافظ على تشغيل الآلات. يمكن أن تساعد الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن وأحماض أوميجا 3 الدهنية على تحسين التركيز والصحة العامة. وتذكر أن الجسم السليم يؤدي إلى العقل السليم.

6 - خذ فترات راحة لتجنب الإرهاق: شجع الطلاب على أخذ فترات راحة منتظمة أثناء جلسات الدراسة لمنع الإرهاق. يمكن أن يساعد استخدام فترات راحة قصيرة للتمدد أو المشي السريع في إعادة شحن الدماغ وتحسين التركيز وتخفيف الحالة المزاجية.

7 - تجنب حشو المعلومات: شجع الطلاب على الدراسة باستمرار مع مرور الوقت بدلًا من حشر جميع المعلومات في اللحظة الأخيرة. يمكن أن يساعد هذا النهج في تحسين عملية الاحتفاظ بالمعلومات وتسهيل فهم أفضل لمواد الدراسة.