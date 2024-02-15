تعطيل الدراسة اليوم فى 4 محافظات.. وهذا موقف القاهرة والجيزة

تتعرض المحافظات خلال الساعات المقبلة، لسقوط أمطار غزيرة إلى رعدية، لذا يبحث المواطنون عن حقيقة تعطيل الدراسة اليوم في القاهرة والمحافظات، بعد إعلان بعض المحافظات عن تعطيل الدراسة بها؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية والرياح المتوقعة.

وأعلنت عدة محافظات رسميًا عن موقفها من تعطيل الدراسة اليوم أو استمرار العمل بشكل طبيعي دون توقف.

موقف تعطيل الدراسة اليوم في القاهرة والمحافظات

وحول حقيقة تعطيل الدراسة اليوم في القاهرة والمحافظات، صرح اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بأنه لا تعطيل للدراسة في المحافظة اليوم، مشيرًا إلى أن الأحوال الجوية مستقرة حتى الآن.

وصرح مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، بعدم تعطيل الدراسة اليوم، مشيرًا إلى أنه لم يصدر قرار تعطيل حتى الآن.

موقف البحيرة

وفي محافظة البحيرة، أعلنت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، عن تعطيل الدراسة اليوم في مدارس المحافظة، على أن يستثنى من هذا القرار القيادات وأطقم العمل.

تعطيل الدراسة اليوم في مطروح

وأصدر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بيانًا بتعطيل الدراسة اليوم الخميس 15 فبراير، في جميع المدارس والمعاهد الأزهرية، بالتزامن مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار غزيرة على المحافظة.

تعطيل الدراسة اليوم بالإسكندرية

وقرر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة اليوم الخميس 15 فبراير في المحافظة، وذلك لكل من الطلاب والمعلمين وذلك بعد تعرض المحافظة إلى أمطار غزيرة خلال الساعات الماضية والتي تستمر حتى يوم الجمعة المقبل 16 فبراير.

تعطيل الدراسة بكفرالشيخ اليوم

وقرّر اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، تعطيل الدراسة، اليوم الخميس، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وحفاظًا على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب.