الأربعاء 07 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسرع رابط.. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

يحرص الطلاب وأولياء أمورهم على معرفة موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس عبر جوجل، حيث أعلنت مديريات التربية والتعليم في مصر بعدد من المحافظات نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2023.

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس

وتستعرض "الدستور" رابط موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتائج الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية في بعض المحافظات.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم والخطوات

  • قم بالدخول على رابط لموقع وزارة التربية والتعليم من هنا.
  • ثم قم بالضغط على قائمة الخدمات الإلكترونية، والتي سيكون منها بوابة مركز المعلومات.
  • سوف تجد قوائم بالنتائج وبعدها قم باختيار نتيجة الصف الدراسي.
  • ثم أضف رقم الجلوس الخاص بك، وبعدها ستظهر النتيجة أمامك.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

ظهرت نتيجة امتحانات الطلاب في الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية، عقب اعتمادها من  خلال المحافظ اللواء محمد الشريف، وذلك بنسبة نجاح بلغت 83.6%.

وقال محافظ الإسكندرية إن عدد المتقدمين بالشهادة الإعدادية بلغ حوالي 104000 طالب وطالبة، وعدد الحضور يكون 103420 طالبا وطالبة، فيما بلغ إجمالي عدد الحاصلين على مجموع 50 % أكثر من 86490 طالب وطالبة.

وأوضح الدكتور عربي أبوزيد، بصفته مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أنه قد جرى رفع النتيجة على الموقع ويتاح للطلاب الحصول عليها من خلال رقم الجلوس وذلك عبر الضغط على الرابط التالي: من هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية في مطروح

وفي سياق آخر، اعتمد اللواء خالد شعيب، بصفته محافظ مطروح نتيجة الشهادة الإعدادية في الترم الأول من العام الدراسي 2023 /2024، بنسبة نجاح عامة قد بلغت 79،3%.

وأوضح عمرو شحاتة، بصفته وكيل وزارة التربية والتعليم في مطروح، أن عدد المتقدمين للامتحان في نصف العام الأول عدد 11463 طالبا وطالبة، حضر منهم 10499 طالبًا، ونجح منهم عدد 8231 طالبًا بنسبة 79،3%.

ويتاح للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح 2024، وذلك من خلال الضغط الرابط التالي: من هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية.. موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2024

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

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نتيجة الشهادة الإعدادية.. موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2024

نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة

اعتمدت الدكتورة نهال بلبع، بصفته نائب محافظ البحيرة نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة وذلك بنسبة نجاح 80.3 %.

وصرح يوسف الديب بصفته مدير مديرية التربية والتعليم، أن يكون إجمالى عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية العامة في هذا العام 111 ألفا و139 طالبا وطالبة، وحضر منهم عدد 110 ألفا و680، ونجح منهم عدد 88 ألفا و912.

للاطلاع على النتيجة من الرابط التالي: من هنا.

 

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نتيجة الشهادة الإعدادية.. موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2024

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استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

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