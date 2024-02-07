الأربعاء 07 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية

ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة طلاب الصف الثالث الإعدادي ويكثر التساؤل على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024 عبر جوجل، للحصول على نتيجة الاختبارات في الفصل الدراسي الأول، حيث ستنتشر حالة من القلق والتوتر ما بين الطلاب لمعرفة النتائج.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2024 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع المديرية

ننشر.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة القليوبية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

وفيما يلي تستعرض "الدستور" في هذا التقرير رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الفيوم.

إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بالفيوم 2024

أكدت الدكتورة أماني قرني، بصفتها وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الفيوم على ما يلي:

  • تم متابعة متنوع المراحل في داخل الكنترول بدء من تصحيح أوراق الامتحانات.
  • كما أن تم متابعة مراجعة جميع الدرجات قبل اعتمادها رسميًا.
  • تم اعتماد النتيجة من قبل اللواء أحمد الأنصاري، بصفته محافظ الفيوم.
  • سيتم الإفصاح عن النتيجة في الساعات القليلة القادمة.
  • كما أن أكدت على عودة الطلاب والطالبات للدراسة في الترم الثاني الأحد القادم بمشيئة الله.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الفيوم

يمكن لمختلف الطلاب والطالبات بالمحافظة الاستعلام عن نتيجة تالتة إعدادي الفصل الدراسي الأول الخاصة بهم من خلال اتباع مجموعة من الخطوات وعبر موقع مديرية التربية والتعليم بالفيوم كما يلي:

  1. يقوم الطالب أو الطالبة في البداية بالذهاب إلى الرابط الرسمي لمديرية التعليم بالفيوم من هنا.
  2. بعد ذلك يقوم الطالب بالنقر على نتيجة الإعدادية.
  3. النقر على الصورة الموجودة بعرض الصفحة.
  4. قم بكتابة الاسم ورقم الجلوس الخاصين بالطالب بالأماكن المخصصة لهم.
  5. ثم القيام بالنقر على مربع عرض النتيجة.
  6. سوف سيتم الإعلان عن النتيجة بالدرجات والتقديروذلك بمختلف المواد الأساسية والمضافة للمجموع والثانوية الغير مضافة إلى المجموع.

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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2024 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع المديرية

ننشر.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة القليوبية

فيما أعلن المتحدث الرسمي في محافظة الفيوم اليوم عن اقتراب الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية لعام 2024، حيث شارك حوالي 64.215 طالبًا في امتحانات الإعدادية، وتم توزيعهم على 259 لجنة امتحانية بمراكز مختلفة بالمحافظة.

ويحق لأي طالب التقديم على تظلم في حال شكوك حول صحة درجاته، ويتاح تقديم التظلمات خلال فترة ستصل إلى 15 يومًا من تاريخ إعلان النتائج.

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