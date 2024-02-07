رابط نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2024 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع المديرية

تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2024 بالاسم ورقم الجلوس، خلال الساعات المقبلة، فور اعتمادها رسميا من قبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بعد الانتهاء من أعمال المراجعة النهائية ورصد الدرجات، تمهيدًا لنشرها عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة القليوبية.

نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2024 الترم الأول

قالت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، إن أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول، انتهت بالفعل، وإن النتيحة في مراحلها الأخيرة.

وأوضحت وكيلة تعليم القليوبية، أنه من المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2024 الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس خلال الساعات المقبلة، على موقع المديرية على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بعد اعتمادها رسميًا من اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية.

البوابة الإلكترونية لمحافظة القليوبية

ويستعرض "الدستور" في هذا التقرير خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2024 بالاسم ورقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة القليوبية، فور اعتمادها رسميًا.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2024 بالاسم ورقم الجلوس من خلال اتباع الخطوات التالية:-

1- الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم القليوبية من هنـــــــــــــا.

2- اختيار نتيجة الشهادة الاعدادية.

3- كتابة رقم الجلوس.

رابط الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2024 بالاسم ورقم الجلوس عبر الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية “هـــــنا”.

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توزيع درجات الشهادة الإعدادية القليوبية 2024 الترم الأول

في السياق ذاته، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 للمواد الدراسية والمجموع الكلي للترم الأول على النحو التالي:-