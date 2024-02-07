الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بالرابط المباشر.. الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2024 برقم الجلوس

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

يتصدر البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القليوبية محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، إذ ينتظر طلاب وأولياء أمور الثالث الإعدادي بالقليوبية نتيجة الترم الأول للاطمئنان إسوة بطلاب المحافظات التي ظهرت فيها النتائج ووفرها موقع الدستور مجانًا برابط مباشر خلال الأيام القليلة الماضية. 

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

وينتظر العديد من الطلاب وأولياء الأمور ظهور نتائج الترم الأول للشهادة الإعدادية في القليوبية بعد الانتهاء من أعمال التصحيح وبدء أعمال المراجعة، فيما أكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية أن نتائج الشهادة الإعدادية ستظهر خلال الساعات القادمة، بعد اعتمادها من قبل محافظ القليوبية، اللواء عبدالحميد الهجان، وتوزيعها على الإدارات التعليمية والمدارس في المحافظة.

مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أشارت في بيان لها إلى أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية 2024بعد اعتمادها من محافظ  القليوبية وسوف تتاح  على الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية وموقع مديرية التربية والتعليم.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2024

أوضحت مديرية التربية والتعليم خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 وتتمثل في التالي: 

1- الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم القليوبية من هنـــــــــــــا.

 2- اختيار نتيجة الشهادة الاعدادية. 

3- كتابة رقم الجلوس.

الآن برقم الجلوس.. وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الأول

رسوم وشروط تقديم تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول بالمنوفية

توزيع درجات الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024

كما تم توضيح توزيع درجات الشهادة الإعدادية التيرم الأول لعدة مواد، مع تحديد مجموع الدرجات لنتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة القليوبية.

- اللغة العربية: 40 درجة.

- اللغة الإنجليزية: 30 درجة.

- الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.

- الرياضيات: 30 درجة.

- العلوم: 20 درجة.

بذلك، يبلغ مجموع الدرجات الكلي 140 درجة.

خطوات تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2024

الخطوة الأولى: الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم القليوبية من هنــــــــــــا.

الخطوة الثانية: اختيار خيار تقديم تظلم.

الخطوة الثالثة: الضغط على زر إضافة طلب جديد.

الخطوة الرابعة: تعبئة البيانات المطلوبة.

الخطوة الخامسة: اختيار المادة التي يتم تقديم التظلم بشأنها.

الخطوة الأخيرة: الضغط على كلمة "إضافة" لإرسال الطلب.

تكلفة تقديم تظلمات لشهادة الإعدادية لعام 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تكلفة تقديم التظلمات لشهادة الإعدادية لعام 2024 في الفصل الدراسي الأول تبلغ 35 جنيهًا لكل مادة، مشيرة إلى أنه يتم استرداد هذه التكلفة في حال ثبوت وجود درجات غير محسوبة للطالب.

إقرأ أيضًا: الآن برقم الجلوس.. وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الأول

الشهادة الاعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القليوبية موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الشهادة الإعدادية القليوبية 2024 نتيجة الترم الأول نتيجة الشهادة الاعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

مواد متعلقة

تزويد المدارس بـ70 ألف نسخة وافتتاح 18 منشأة.. حصاد وزارة الثقافة في 2023

خطة جنى الثمار.. «الدستور» تكشف: ماذا ستفعل الدولة فى العام الجديد؟

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى أسبوع.. إنفوجراف

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة العمل خلال إسبوع.." انفوجراف"

الحصاد الأسبوعى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.. إنفوجراف

ملحمة وطنية.. المصريون فى الخارج يقولون كلمتهم

مصرُ الشريفة الكبيرة الواثقة.. تتحدث عن نفسها

مدينة الأنقاض.. 50 يومًا على صمود تاريخى أمام الاحتلال فى غزة (ملف)

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

عاجل.. مستشار أردوغان: لا سلام فى الشرق الأوسط دون مصر وندعو السيسى لزيارة أنقرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة سعودي

معرض الكتاب.. وذكريات طفولتى مع أبى

إبراهيم داود

اختراع الشعر وترجمته

ماجد حبته

هل تعود ليبيا إلى الملكية؟!

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون.. والصهيونية (1 - 2 )

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلى كبير: بعض مطالب حماس غير مقبولة على الإطلاق

فضيحة كبرى لجيش الاحتلال.. ونتنياهو "مصدوم"

تمرد الجيش والانقسام الحكومى والغضب الأمريكى.. نتنياهو يواجه الأسوأ فى مسيرته السياسية