بالرابط المباشر.. الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2024 برقم الجلوس

يتصدر البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القليوبية محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، إذ ينتظر طلاب وأولياء أمور الثالث الإعدادي بالقليوبية نتيجة الترم الأول للاطمئنان إسوة بطلاب المحافظات التي ظهرت فيها النتائج ووفرها موقع الدستور مجانًا برابط مباشر خلال الأيام القليلة الماضية.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

وينتظر العديد من الطلاب وأولياء الأمور ظهور نتائج الترم الأول للشهادة الإعدادية في القليوبية بعد الانتهاء من أعمال التصحيح وبدء أعمال المراجعة، فيما أكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية أن نتائج الشهادة الإعدادية ستظهر خلال الساعات القادمة، بعد اعتمادها من قبل محافظ القليوبية، اللواء عبدالحميد الهجان، وتوزيعها على الإدارات التعليمية والمدارس في المحافظة.

مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أشارت في بيان لها إلى أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية 2024بعد اعتمادها من محافظ القليوبية وسوف تتاح على الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية وموقع مديرية التربية والتعليم.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2024

أوضحت مديرية التربية والتعليم خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 وتتمثل في التالي:

1- الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم القليوبية من هنـــــــــــــا.

2- اختيار نتيجة الشهادة الاعدادية.

3- كتابة رقم الجلوس.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024

كما تم توضيح توزيع درجات الشهادة الإعدادية التيرم الأول لعدة مواد، مع تحديد مجموع الدرجات لنتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة القليوبية.

- اللغة العربية: 40 درجة.

- اللغة الإنجليزية: 30 درجة.

- الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.

- الرياضيات: 30 درجة.

- العلوم: 20 درجة.

بذلك، يبلغ مجموع الدرجات الكلي 140 درجة.

خطوات تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2024

الخطوة الأولى: الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم القليوبية من هنــــــــــــا.

الخطوة الثانية: اختيار خيار تقديم تظلم.

الخطوة الثالثة: الضغط على زر إضافة طلب جديد.

الخطوة الرابعة: تعبئة البيانات المطلوبة.

الخطوة الخامسة: اختيار المادة التي يتم تقديم التظلم بشأنها.

الخطوة الأخيرة: الضغط على كلمة "إضافة" لإرسال الطلب.

تكلفة تقديم تظلمات لشهادة الإعدادية لعام 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تكلفة تقديم التظلمات لشهادة الإعدادية لعام 2024 في الفصل الدراسي الأول تبلغ 35 جنيهًا لكل مادة، مشيرة إلى أنه يتم استرداد هذه التكلفة في حال ثبوت وجود درجات غير محسوبة للطالب.

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