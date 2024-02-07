رسوم وشروط تقديم تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول بالمنوفية

كشف محمود الفولي مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية عن تفاصيل تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالمنوفية، وموعد التقدم ونظامه وأمكان التقديم للتخفيف عن أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية، مؤكدًا أن تلك الإجراءات من شأنها التسهيل الكبير وإعطاء كل ذي حق حقه.

تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالمنوفية

وأكد محمود الفولي محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، على موعد بدء تظلمات الشهادة الإعدادية، حيث أعلن أنه من المقرر بدء تلقي تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالمنوفية لطلاب الصف الثالث الإعدادي من الخميس الموافق 2024/2/8 وحتى الخميس 2024/2/22.

وأضاف الفولي، أن إجراءات تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية، سوف تستمر لمدة 15 يوم عمل وفقا للضوابط المنظمة لها، والتي من شأنها المساهمة في راحة الطلاب وأولياء الأمور مناشدا إياهم الالتزام بالمواعيد المقررة لكلا منهم.

وأوضح الفولي أنه يتم تقديم طلب التظلم من ولي الأمر إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، تسهيلا على أولياء الأمور من الذهاب لمقر الكونترول، على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2024

ويسدد ولي الأمر الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ خمسة وثلاثون جنيها فى المادة الواحدة في تظلمات الشهادة الإعدادية بالمنوفية، ويتم التوجه للجنة النظام والمراقبة بمدرسة سيد خميس الإبتدائية التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية، بعد تحديد موعد مع الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2024

وكان قد اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية العامة دور يناير 2024 بنسبة نجاح 88،73 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل، حيث بلغ عدد الحاضرين 80 ألف و971 طالب.

كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور يناير 2024 بنسبة نجاح 73،81 % وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين 42 طالب، كما تم إعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 80،07 % وتقدم للامتحان 3853 طالب وحضر 3563 طالب، وكذا اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور يناير 2024 بنسبة نجاح 72،73 % حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان 11 طالب، كما تم إعتماد نتيجة إتمام الدراسة بمرحلة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية بنسبة نجاح 96،8 % حيث بلغ عدد المتقدمين 125 طالب.