الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

بالرغم من إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي في أغلب محافظات مصر إلا أنها لم تظهر حتى وقتنا هذا بالقليوبية، لذا يشغل بال الطلاب وأولياء الأمور معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس عبر جوجل، حيث أكد مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم بمصر من انتهاء كافة أعمال تصحيح ورصد نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه سيجري حاليًّا عمليات المراجعة وذلك تمهيدًا لإعلان النتيجة اليوم الأربعاء، أو غدًا الخميس وتكون على أقصى تقدير.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس، وخطوات الحصول على النتيجة.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقليوبية 2024

ارتفع معدلات البحث بشكل يكون ملحوظ في الساعات القليلة الماضية عن رابط والخطوات الكاملة للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي في القليوبية 2024، وذلك عقب اعلان الدكتورة سماح إبراهيم، بصفتها وكيلة وزارة التربية والتعليم في محافظة القليوبية أن نتيجة الشهادة الإعدادية في الترم الأول لعام 2024 سوف تُعلن عقب انتهاء عملية التصحيح وتسجيل جميع الدرجات مباشرة، وعند الانتهاء من عمليات التصحيح وتسجيل كافة الدرجات ومراجعة النتائج بالكنترول سوف يتم الإعلان عنها وذلك بشكل رسمي لكافة الطلاب.

وأوضحت الدكتورة سماح إبراهيم، أنه سوف يتم إعداد تقرير بالدرجات ولتسليم كل طالب حقه بالدرجات، ويجب على الطلبة الذين لم ينجحوا بالترم الأول بمراجعة أوراقهم مع مدرسيهم وذلك للتعرف على نقاط ضعفهم، وبذل الكثير من الجهد بالترم الثاني لتحسين نتائجهم.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2024

يمكن لجميع الطلبة والطالبات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2024 من خلال موقع بوابة التعليم الاساسي عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع “بوابة التعليم الأساسي” من هنا. تحديد المرحلة التعليمية التي ترغب في الاستعلام عنها. اختيار الصف الثالث الإعدادي. إدخال جميع بيانات الطالب المطلوبة. الضغط على زر البحث، وستظهر النتيجة على الفور، بالإضافة إلى المجموع الكلي للطالب.

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توزيع نتائج الصف الثالث الاعدادي الترم الاول

ويأتي توزيع نتائج الشهادة الإعدادية الترم الاول كالاتي اللغة العربية مجموع 40 درجة، اللغة الأجنبية الأولى 30 درجة، مجموع مادة العلوم 20 درجة، مجموع مادة الدراسات الاجتماعية 20 درجة، مجموع مادة الرياضيات 30 درجة، ويكون المجموع الكلي 140 درجة.