الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

طلاب الإعدادية
طلاب الإعدادية

بالرغم من إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي في أغلب محافظات مصر إلا أنها لم تظهر حتى وقتنا هذا بالقليوبية، لذا يشغل بال الطلاب وأولياء الأمور معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس عبر جوجل، حيث أكد مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم بمصر من انتهاء كافة أعمال تصحيح ورصد نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه سيجري حاليًّا عمليات المراجعة وذلك تمهيدًا لإعلان النتيجة اليوم الأربعاء، أو غدًا الخميس وتكون على أقصى تقدير. 

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس، وخطوات الحصول على النتيجة.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقليوبية 2024

ارتفع معدلات البحث بشكل يكون ملحوظ في الساعات القليلة الماضية عن رابط والخطوات الكاملة للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي في القليوبية 2024، وذلك عقب اعلان الدكتورة سماح إبراهيم، بصفتها وكيلة وزارة التربية والتعليم في محافظة القليوبية أن نتيجة الشهادة الإعدادية في الترم الأول لعام 2024 سوف تُعلن عقب انتهاء عملية التصحيح وتسجيل جميع الدرجات مباشرة، وعند الانتهاء من عمليات التصحيح وتسجيل كافة الدرجات ومراجعة النتائج بالكنترول سوف يتم الإعلان عنها وذلك بشكل رسمي لكافة الطلاب.

وأوضحت الدكتورة سماح إبراهيم، أنه سوف يتم إعداد تقرير بالدرجات ولتسليم كل طالب حقه بالدرجات، ويجب على الطلبة الذين لم ينجحوا بالترم الأول بمراجعة أوراقهم مع مدرسيهم وذلك للتعرف على نقاط ضعفهم، وبذل الكثير من الجهد بالترم الثاني لتحسين نتائجهم.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2024

يمكن لجميع الطلبة والطالبات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2024 من خلال موقع بوابة التعليم الاساسي عن طريق اتباع الخطوات التالية:

  1. الدخول إلى موقع “بوابة التعليم الأساسي” من هنا.
  2. تحديد المرحلة التعليمية التي ترغب في الاستعلام عنها.
  3. اختيار الصف الثالث الإعدادي.
  4. إدخال جميع بيانات الطالب المطلوبة.
  5. الضغط على زر البحث، وستظهر النتيجة على الفور، بالإضافة إلى المجموع الكلي للطالب.

اقرأ أيضا:


موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

 

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

للمحافظات كافة.. رابط استعلام نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

توزيع نتائج الصف الثالث الاعدادي الترم الاول

 ويأتي توزيع نتائج الشهادة الإعدادية الترم الاول كالاتي اللغة العربية مجموع 40 درجة، اللغة الأجنبية الأولى 30 درجة، مجموع مادة العلوم 20 درجة، مجموع مادة الدراسات الاجتماعية 20 درجة، مجموع مادة الرياضيات 30 درجة، ويكون المجموع الكلي 140 درجة.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية نتيجة الشهادة الاعدادية الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية الصف الثالث الاعدادي نتيجة الصف الثالث الاعدادي نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2024

مواد متعلقة

بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.. والمعلومات المطلوبة للاستعلام

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالأقصر ترم أول 2024

الأكثر قراءة

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 برقم الجلوس

اللينك الرسمي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

اختراع الشعر وترجمته

ماجد حبته

هل تعود ليبيا إلى الملكية؟!

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون.. والصهيونية (1 - 2 )

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

صور

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

فضيحة كبرى لجيش الاحتلال.. ونتنياهو "مصدوم"

تمرد الجيش والانقسام الحكومى والغضب الأمريكى.. نتنياهو يواجه الأسوأ فى مسيرته السياسية

12 مجزرة دموية فى اليوم 124 من العدوان الإسرائيلى على غزة