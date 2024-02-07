الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الآن برقم الجلوس.. وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الأول

طلاب الأزهر
طلاب الأزهر

 

اعتمد الدكتور محمد ‏الضويني، وكيل الأزهر، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية  ‏للعام الدراسي 2023- 2024م، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية ( 185908) طالب وطالبة، حضر منهم( (183842)، وبلغ إجمالي الحاصلين على 50 % فأكثر (178179) بنسبة (96.92%)، فيما بلغ عدد الحاصلين على أقل من 50 % (5663) بنسبة 3.08%..
 

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للمحافظات كافة.. رابط استعلام نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس الترم الأول


بينما بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية (178014) طالب وطالبة، حضر منهم (173028)، وبلغ إجمالي الحاصلين على 50 % فأكثر (140040) بنسبة 80.93%، والحاصلين على أقل من 50 % (32988 ) بنسبة ( 19.07%).

وقدم وكيل الأزهر التهنئة للطلاب الناجحين ولأولياء أمورهم، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم المستقبلية القادمة، كما وجه الشكر لكل  القائمين على العملية التعليمية ودورهم الكبير في نجاح منظومة الامتحانات.

وتيسيرًا على طلاب الأزهر، وجه وكيل الأزهر بنشر النتيجة على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر ‏الإنترنت، ومن خلال المعاهد التابع لها الطلاب والطالبات، من خلال الرابط التالي:

https://natiga.azhar.eg/

الدكتور محمد الضويني نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهر نتيجة الفصل الدراسي الأول الابتدائية والإعدادية الإبتدائية والإعدادية الازهرية

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