مرض خطير يناقشه مسلسل "بدون سابق إنذار".. تعرف عليه

يشارك الفنان آسر ياسين في موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل يحمل أسم “بدون سابق إنذار” سيتم عرضه على إحد شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان المبارك.

ويجسد آسر شخصية المهندس مروان الألفي البالغ من العمر 34 عامًا، وتجسد الفنانة عائشة بن أحمد شخصية ليلى البالغة من العمر 28 عامًا وهما زوجان ينتظران مولودهما الأول، وتلد ليلى في مستشفى حكومي وتنتقل بنا الاحداث ونرى مروان وليلى في احتفالهم بعيد ميلاد عمر السادس.

وتتوالى الأحداث بعد ملاحظة ليلى أن ابنها علي لديه بقع غريبة على جسده، حيث يذهب الثنائى إلى طبيب لاجراء بعض الفحوصات، لتؤكد لهما النتائج أن علي ابنهما تم اصابته بــ"سرطان الدم"، ويقررا فورا اجراء عملية نقل نقى العظام، تحدث مفجأة للجميع حين لا تتطابق انسجة الأب الذى كان أول من أجرى الفحوصات بغرض التبرع للطفل، ومن هنا تبدأ مشاكل بينه وبين زوجته، وتتعقد المشاكل أكثر فأكثر.

وخلال السطور التالية يرصد موقع "الدستور" ابرز المعلومات عن سرطان الدم

سرطان الدم هو نوع من أنواع السرطان الذي يبدأ في الأنسجة التي تشكل الدم، مثل نقي العظم والنخاع العظمي. يمكن أن يشمل سرطان الدم عدة أنواع مختلفة، مثل لوكيميا (سرطان الدم الليمفاوي والنخاعي) وليمفوما (ورم ليمفاوي) وأورام الدم (مثل متلازمة نقص المناعة المكتسبة).

وتتفاوت أعراض سرطان الدم باختلاف نوعه، ولكن قد تشمل بعض الأعراض الشائعة مثل فقدان الوزن غير المبرر، التعب، الحمى المستمرة، التورم الغير مبرر، والنزيف أو السهولة في الإصابة بكدمات، ويعتمد علاج سرطان الدم على نوعه ومرحلته، ويشمل عادة العلاج بالعقاقير الكيميائية (الكيميوثيرابي)، علاج الإشعاع، وزراعة نقي العظام.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

يشارك في بطولة مسلسل بدون سابق إنذار بجانب آسر ياسين وعائشة بن أحمد كل من الفنان أحمد خالد صالح، والفنانة جهاد حسام، والفنان أحمد على ماهر، والفنانة نهال عنبر، والمسلسل من تأليف ألمي كفارنة إخراج هاني خليفة إنتاج شركة blue bee بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.