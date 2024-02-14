الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024| التيزر التاني لـ بدون سابق إنذار حاليًا على الشاشات

آسر ياسين
آسر ياسين

نشرت الصفحات الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، التيزر التشويقي الثاني لمسلسل “بدون سابق إنذار”، بطولة الفنان آسر ياسين، والفنانة عائشة بن أحمد، والذي يشارك به عدد كبير من نجوم الفن.

قصة مسلسل "بدون سابق إنذار" 

تدور قصة مسلسل "بدون سابق إنذار"، المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، عن شخصية المهندس مروان الألفي البالغ من العمر 34 عامًا والذي يجسده الفنان آسر ياسين، وليلى البالغة من العمر 28 عامًا والتي تجسدها الفنانة عائشة بن أحمد وهما زوجان ينتظران مولودهما الأول، ويضطران أن تلد ليلى في مستشفى حكومي وتنتقل بنا الأحداث ونرى مجدى وليلى في احتفالهما بعيد ميلاد عمر.

وتتوالى الأحداث بعد ملاحظة ليلى أن ابنها على لديه بقع غريبة على جسده، حيث يذهب الثنائى إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات، لتؤكد لهما النتائج أن على ابنهما تمت إصابته بسرطان الدم، ويقرران فورًا إجراء عملية نقل العظام، تحدث مفاجأة للجميع حين لا تتطابق أنسجة الأب الذى كان أول من أجرى الفحوصات بغرض التبرع للطفل، ومن هنا تبدأ مشاكل بينه وبين زوجته، وتتعقد المشاكل أكثر فأكثر.

أبطال مسلسل "بدون سابق إنذار" 

المسلسل يشارك في بطولته بجانب آسر ياسين وعائشة بن أحمد كل من الفنان أحمد خالد صالح، والفنانة جهاد حسام، والفنان أحمد على ماهر، والفنانة نهال عنبر، ومن تأليف ألمي كفارنة إخراج هاني خليفة إنتاج شركة blue bee بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

و"بدون سابق إنذار" مكون من 15 حلقة فقط، وكان يحمل في البداية اسم "الساعة 5" ولم يستقر صنّاعه على عرضه في الجزء الأول من شهر رمضان أو الثاني.

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