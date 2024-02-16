الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|موعد بدء تأهيل "الونش" وتحقيق في استخدام إسرائيل الفسفور الأبيض

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

طبيب الزمالك يكشف موعد بدء "الونش" المرحلة الأولى من التأهيل

أكد الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على نجاح العملية الجراحية التي أجراها محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأبيض، مشددًا على أن اللاعب بحالة جيدة.

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عاجل.. واشنطن تحقق فى استخدام إسرائيل الفسفور الأبيض بغزة

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان "استمرار جرائم الاحتلال.. واشنطن تحقق في استخدام إسرائيل الفوسفور الأبيض بغزة".

في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة، تتواصل وحشية جيش الاحتلال وجرائمه بحق المدنيين بالمخالفة لكل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية، ومنذ اللحظات الأولى للعدوان.

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مسعود شومان لـ"الشاهد": كثير من الشخصيات المصرية تحولت لأبطال عظام

أكد مسعود شومان، الباحث في مجال التراث الشعبي، أن هناك متلازمة في الشخصية المصرية، فدائمًا ما يحب المصريون الأبطال الأسطوريين، قائلًا: "المصريون لو مفيش عندهم بطل هما بيخترعوا البطل".

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"الصحة الروسية": ارتفاع عدد قتلى الهجوم الأوكراني على مدينة بيلجورود إلى سبعة

قالت وزارة الصحة الروسية، إن عدد القتلى في أعقاب الهجوم الأخير للقوات المسلحة الأوكرانية على بيلجورود ارتفع إلى سبعة أشخاص وأصيب 18 شخصا.

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أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 16-2-2024

سجلت أسعار الفراخ البيضاء ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الجمعة بنحو واحد جنيه في بورصة الدواجن الرئيسية، وسجلت اليوم 92 جنيهًا وهي نفس الارتفاعات القياسية التي سجلتها منذ عدة أسابيع، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 16-2-2024.

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غزة إسرائيل الفسفور الأبيض الونش الزمالك أسعار الفراخ

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