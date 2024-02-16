طبيب الزمالك يكشف موعد بدء "الونش" المرحلة الأولى من التأهيل

أكد الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على نجاح العملية الجراحية التي أجراها محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأبيض، مشددًا على أن اللاعب بحالة جيدة.

وقال أسامة في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الزمالك: "الطبيب الألماني فضّل عمل إعادة تأهيل للرباط الصليبي للاعب، الونش يعود للقاهرة غدًا لبدء مرحلة التأهيل الأولى التي ستستمر لمدة 3 أسابيع".

وعن إصابة محمد عبد الشافي، قال: "سيتم فحص اللاعب غدًا للوقوف على طبيعة الإصابة التي يعاني منها".

وكان محمد عبد الشافي قد تعرض لإصابة في الركبة خلال المران، وسيخضع لفحوصات طبية للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها.

اقرأ أيضا.. الزمالك يزف "بشرى سارة" لجماهيره بشأن إصابة الونش