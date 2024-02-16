الجمعة 16 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

طبيب الزمالك يكشف موعد بدء "الونش" المرحلة الأولى من التأهيل

محمود الونش
محمود الونش

أكد الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على نجاح العملية الجراحية التي أجراها محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأبيض، مشددًا على أن اللاعب بحالة جيدة.

وقال أسامة في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الزمالك: "الطبيب الألماني فضّل عمل إعادة تأهيل للرباط الصليبي للاعب، الونش يعود للقاهرة غدًا لبدء مرحلة التأهيل الأولى التي ستستمر لمدة 3 أسابيع".

وعن إصابة محمد عبد الشافي، قال: "سيتم فحص اللاعب غدًا للوقوف على طبيعة الإصابة التي يعاني منها".

وكان محمد عبد الشافي قد تعرض لإصابة في الركبة خلال المران، وسيخضع لفحوصات طبية للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها.

اقرأ أيضا.. الزمالك يزف "بشرى سارة" لجماهيره بشأن إصابة الونش

الزمالك المدافع محمود الونش الدكتور محمد أسامة محمد عبد الشافى محمد أسامة طبيب الزمالك

مواد متعلقة

غدًا.. الإسماعيلي يبدأ استعداداته لمواجهة الزمالك دون راحة

مران الزمالك.. البرد يبعد جابر ومحاولات مكثفة لتجهيز المصابين

الأكثر قراءة

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

عاجل.. أمريكا تكشف تفاصيل هجوم إلكترونى شنته على سفينة إيرانية

النهارده كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الخميس 15-2-2024

عاجل.. أمريكا تعلن تفكيك شبكة قرصنة تديرها المخابرات الروسية

الأيام البيض.. الأدعية والأعمال المستحبة فى ليلة النصف من شعبان 2024

لأول مرة.. جراحون يجرون عملية في الفضاء من الأرض عبر روبوت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طايع الديب

محمود السعدني| الكاتب «الهجّام»!

حمدي حمادة

محمود السعدني| الحوار مستمر.. عمدة الكلام.. والولد الشقي حاضر النكتة

حسين دعسة

المؤشر التالى بعد مجزرة النبطية

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «1 - 3»

ماجد حبته

رابع زيارة لزعيم برازيلى

خالد حريب

مصر.. تركيا.. تعاون بعد قطيعة

محمد رفعت

أردوغان فى القاهرة.. لماذا؟

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحذر من اضطرار منظمات العمل الإنسانى تعليق أنشطتها فى رفح

بعد اقتحامه من قوات الاحتلال.. "فوضى ورعب" بمجمع ناصر الطبى

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى