الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مران الزمالك.. البرد يبعد جابر ومحاولات مكثفة لتجهيز المصابين

عمر جابر
عمر جابر

حرص البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد اجتماعين منفصلين مع طاقمه الفني ولاعبيه، على هامش مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا لمباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة دوري نايل.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي بدوري نايل

ويحل الزمالك ضيفًا ثقيلًا على نظيره الإسماعيلي، في قمة ولاد العم، الإثنين المقبل 19 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023-2024).

في الاجتماع الأول، ناقش جوميز مع أحمد مجدي، المدرب المساعد، ومحمد علاء محلل الأداء، بعض الجوانب الفنية لمباراة الدراويش، وخطط إعداد الفريق الأبيض للمباراة المقبلة.

وفي الاجتماع الثاني شرح جوميز للاعبين بعض الجوانب الفنية التي سيتم تنفيذها في التدريبات، ووجه لهم بعض النصائح، استعدادًا للمباريات المقبلة التي سيخوضها الفريق، محليًا وقاريًا.

البرد يبعد عمر جابر عن مران الزمالك

وفي سياق مرتبط، غاب عمر جابر، الظهير الأيمن عن مران الفريق اليوم، بسبب تعرضه للإصابة بنزلة برد، وأخطر اللاعب الجهاز الطبي، الذي فضل منحه راحة من التدريبات الجماعية، حتى لا يقوم بنقل العدوى لزملائه.

الجهاز الطبي يُسابق الزمن لتجهيز المصابين 

وفي السياق ذاته، خضع زياد كمال، لاعب وسط الفريق، لجلسة علاجية على هامش المران.

ويعاني اللاعب من إصابة في العضلة الخلفية، تعرض لها في مباراة ليفلز الودية التي أقيمت يوم الإثنين الماضي.

ويخوض زياد كمال برنامجًا تأهيليًا تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

ويبذل الجهاز الطبي للفريق محاولات مكثفة لتجهيز جميع اللاعبين قبل مباراة الإسماعيلي.

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