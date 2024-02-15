غدًا.. الإسماعيلي يبدأ استعداداته لمواجهة الزمالك دون راحة

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، استعداداته لمواجهة الزمالك غدا الجمعة، دون الحصول على راحة بعد الفوز الذي حققه الدراويش على سيراميكا كليوباترا.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الزمالك، يوم الاثنين المقبل على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء قرار الجهاز الفني للدراويش بقيادة إيهاب جلال، استكمال عمله دون الحصول على راحة عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 12 من بطولة دوري نايل.

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الإسماعيلي يعود للانتصارات بفوز صعب على سيراميكا بالدوري

استعاد الإسماعيلي نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وانتزع الإسماعيلي فوزا صعبا 2/1 على ضيفه سيراميكا كليوباترا، الخميس، في المرحلة الـ 12 للمسابقة، ليبتعد خطوة هامة عن مراكز الهبوط في ترتيب المسابقة.



وعلى ملعب (الإسماعيلية)، بادر نادر فرج بالتسجيل لمصلحة الإسماعيلي في الدقيقة 15، قبل أن يضيف عبدالرحمن مجدي الهدف الثاني في الدقيقة 27، فيما تضاعفت معاناة سيراميكا في المباراة، بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد مهاجمه أحمد ياسر ريان في الدقيقة 42.

ورغم النقص العددي، قلص سيراميكا الفارق، عقب تسجيل النيجيري صديق أويجولا هدفا للضيوف في الدقيقة 48، لتشهد الدقائق المتبقية إثارة بالغة في ظل رغبة فريق المدرب أيمن الرمادي إدراك التعادل ولكن دون جدوى.



وارتفع رصيد الإسماعيلي، الذي خسر أمام إنبي وتعادل مع المصري البورسعيدي في المرحلتين الماضيتين، رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع عشر، بفارق 4 نقاط أمام مراكز الهبوط، محققا انتصاره الثاني في لقاءاته التسعة الأخيرة بالمسابقة، علما بأنه مازال يمتلك لقاء مؤجلا.



في المقابل، توقف رصيد سيراميكا، الذي نال خسارته الرابعة في المسابقة خلال الموسم الحالي، مقابل 4 انتصارات وتعادلين، عند 14 نقطة في المركز التاسع، وله مباراتين مؤجلتين.



وضاعف بلدية المحلة من جراح ضيفه مودرن فيوتشر في البطولة، بعدما تغلب عليه 1 / صفر، في وقت سابق اليوم.



وتقمص إسلام مرزوق دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف البلدية الوحيد في الدقيقة 38، قبل أن يلعب أصحاب الأرض بعشرة لاعبين عقب طرد عبدالرحمن سمانة في الدقيقة 90 لحصوله على الإنذار الثاني.



وارتفع رصيد البلدية، الذي عاد لطريق الانتصارات، الذي غاب عنه في المراحل الخمس الماضية، إلى 13 نقطة، في المركز الثاني عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.



من جانبه، توقف رصيد مودرن فيوتشر، الذي حصل على نقطة وحيدة فقط من لقاءاته الأربعة الأخيرة في المسابقة، عند 13 نقطة في المركز الـ11 مؤقتا.