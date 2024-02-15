الإسماعيلى يهزم سيراميكا كليوباترا بهدفين فى الدورى

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وتقدم نادر فرج لصالح الإسماعيلي في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول بعد تمريرة طولية رائعة من عمر الساعي استقبلها نادر بشكل رائع قبل أن يسدد الكرة بين قدمي الحارس محمد بسام.

وأضاف عبد الرحمن مجدي الهدف الثاني في الدقيقة 27 بعد تمريرة من نادر فرج من منتصف الملعب وصلت إلى عبد الرحمن مجدي جعلته منفردًا بمحمد بسام وسدد الكرة لداخل الشباك.

وقلص صديق أوجولا النتيجة لصالح سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 48 بعد خطأ فادح من مدافعي الإسماعيلي استغله أوجولا قبل ان يراوغ دفاع الإسماعيلي ويطلق تصويبة قوية داخل الشباك.

وشهدت المباراة حالة طرد للاعب سيراميكا كليوباترا أحمد ياسر ريان في الدقيقة 42، بعد تدخل قوي بمرفق اليد على لاعب الإسماعيلي.

بهذه النتيجة، يحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز التاسع في ترتيب جدول الدوري المصري، برصيد 14 نقطة، بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز الرابع عشر، ولديه 11 نقطة.

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