الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الإسماعيلى يهزم سيراميكا كليوباترا بهدفين فى الدورى

الإسماعيلي وسيراميكا
الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وتقدم نادر فرج لصالح الإسماعيلي في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول بعد تمريرة طولية رائعة من عمر الساعي استقبلها نادر بشكل رائع قبل أن يسدد الكرة بين قدمي الحارس محمد بسام.

وأضاف عبد الرحمن مجدي الهدف الثاني في الدقيقة 27 بعد تمريرة من نادر فرج من منتصف الملعب وصلت إلى عبد الرحمن مجدي جعلته منفردًا بمحمد بسام وسدد الكرة لداخل الشباك.

وقلص صديق أوجولا النتيجة لصالح سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 48 بعد خطأ فادح من مدافعي الإسماعيلي استغله أوجولا قبل ان يراوغ دفاع الإسماعيلي ويطلق تصويبة قوية داخل الشباك.

وشهدت المباراة حالة طرد للاعب سيراميكا كليوباترا أحمد ياسر ريان في الدقيقة 42، بعد تدخل قوي بمرفق اليد على لاعب الإسماعيلي.

بهذه النتيجة، يحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز التاسع في ترتيب جدول الدوري المصري، برصيد 14 نقطة، بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز الرابع عشر، ولديه 11 نقطة.

اقرأ أيضا.. الإسماعيلي يتقدم على سيراميكا كليوباترا بهدفين في الشوط الأول
 

الاسماعيلى سيراميكا كليوباترا مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا صديق أوجولا بطولة دوري نايل

مواد متعلقة

الإسماعيلى يتقدم على سيراميكا كليوباترا بهدفين فى الشوط الأول

الصفقات الجديدة تزين تشكيل الإسماعيلي أمام سيراميكا كليوباترا بدوري نايل

الأكثر قراءة

عاجل.. "كوبونات للسلع الغذائية توزع فى رمضان".. الغرف التجارية تزف بشرى سارة

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

عاجل.. ثنائيات رمضان.. نجاح الأعوام السابقة يدفع النجوم لتكرار تجربة التعاون فى دراما 2024

القبض على فتاة التيك توك سوزى الأردنية بمنطقة الساحل

النهارده كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الخميس 15-2-2024

دلالات زيارة الرئيس التركى أردوغان لمسجد الإمام الشافعى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طايع الديب

محمود السعدني| الكاتب «الهجّام»!

حمدي حمادة

محمود السعدني| الحوار مستمر.. عمدة الكلام.. والولد الشقي حاضر النكتة

حسين دعسة

المؤشر التالى بعد مجزرة النبطية

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «1 - 3»

ماجد حبته

رابع زيارة لزعيم برازيلى

خالد حريب

مصر.. تركيا.. تعاون بعد قطيعة

محمد رفعت

أردوغان فى القاهرة.. لماذا؟

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحذر من اضطرار منظمات العمل الإنسانى تعليق أنشطتها فى رفح

بعد اقتحامه من قوات الاحتلال.. "فوضى ورعب" بمجمع ناصر الطبى

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى