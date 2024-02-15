الخميس 15 فبراير 2024
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رياضة

الإسماعيلى يتقدم على سيراميكا كليوباترا بهدفين فى الشوط الأول

الإسماعيلي وسيراميكا
الإسماعيلي وسيراميكا

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، الشوط الأول من مباراته أمام سيراميكا كليوباترا بالتقدم بهدفين دون رد في الجولة 12 من بطولة دوري نايل.

سجل هدفي الإسماعيلي نادر فرج في الدقيقة 15 وعبد الرحمن مجدي في الدقيقة  27.

وشهدت الدقيقة الخامسة، تمريرة طولية من محمد الدسوقي من منتصف الملعب تسلمها نادر فرج بشكل رائع في منطفة الجزاء ثم سدد الكرة ولكن مرت فوق العارضة لخارج الملعب.

أحمد قندوسي سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء وأمسك بها الحارس أحمد عادل بثبات.

وجاء هدف الإسماعيلي الأول بعد تمريرة من عمر الساعي من منتصف الملعب تسلمها نادر فرج ببراعة برأسه ثم سدد الكرة لتمر من بين قدمي الحارس محمد بسام لداخل الشباك.

حاتم سكر سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ومرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

وتمكن الإسماعيلي من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 27 بعد تمريرة من نادر فرج بالرأس من منتصف الملعب لتصل لعبد الرحمن مجدي الذي انطلق بالكرة خلف المدافعين وانفرد بالحارس ثم سدد الكرة أقصى الزاوية يسرى لداخل الشباك.

محمد بيومي سدد الكرة من مسافة بعيدة وتصدى لها محمد بسام.

في الدقيقة 39، بطاقة صفراء للاعب أحمد ياسر ريان بعد تدخل متهور بمرفق اليد على المنافس.

حكم اللقاء أوقف اللقاء لمراجعة الفيديو للتأكد من احتمالية وجود بطاقة حمراء بدل من الصفراء.

ومنح الحكم البطاقة الحمراء في الدقيقة 42 للاعب أحمد ياسر ريان بعد تدخل من حكم الفيديو بدلًا من البطاقة الصفراء.

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