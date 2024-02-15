الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

الصفقات الجديدة تزين تشكيل الإسماعيلي أمام سيراميكا كليوباترا بدوري نايل

الإسماعيلي
الإسماعيلي

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لنادي الإسماعيلي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، بدوري نايل (موسم 2023/2024).

موعد مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا بدوري نايل (موسم 2023/2024)

ويستضيف الإسماعيلي نظيره سيراميكا كليوباترا، في تمام السابعة مساء اليوم الخميس، على ستاد الإسماعيلية، في ختام منافسات الجولة الثانية عشر بدوري نايل (موسم 2023/2024).

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا بدوري نايل (موسم 2023/2024)

وشهد تشكيل الدراويش الرسمي، تواجد ثنائي من الصفقات الجديدة، التي إبرامها النادي خلال الميركاتو الشتوي الماضي، وهم حاتم سكر القادم من نادي الزمالك في خط الدفاع.

بينما يقود البوركيني، إيريك تراوري، مهاجم بيراميدز السابق، خط هجوم الفريق.

حراسة المرمى.. أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع.. حاتم سكر ومحمد دسوقي، ومحمد نصر وعصام صبحي.

خط الوسط.. محمد بيومي ومحمد حسن، ونادر فرج وعمر الساعي، وعبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم.. ايريك تراوري.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من.. كمال السيد وحمدي النقاز، وعبد الله حسني وعبد الرحمن الدح، ومحمد زيدان وعلى الملواني، وعبد الكريم مصطفي ومحمد عبد السميع، ومحمد عمار.

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا بدوري نايل (موسم 2023/2024)

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا بدوري نايل (موسم 2023/2024)

تنقل مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا، في ختام الجولة الثانية عشر بدوري نايل، عبر قناة أون تايم سبورت 1.

ويسبق المباراة تقديم أستوديو تحليلي، يضم كوكبة من نجوم الكرة السابقين والمحللين الرياضيين.

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا بدوري نايل (موسم 2023/2024)

طاقم حكام مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا بدوري نايل (2023/2024)

يقود مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا، في ختام الجولة الثانية عشر بدوري نايل، طاقم تحكيمي مكون من هشام القاضي حكما للساحة، ويعاونه سامي هلهل حكم مساعد أول، وحاتم علاء حكم مساعد ثان، ومحمود ناصف حكما رابعا، ومحمود ناجي حكم تقنية فيديو، وأحمد جمال حكم مساعد تقنية فيديو.

طاقم حكام مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا بدوري نايل (2023/2024)

موقف الإسماعيلي بجدول ترتيب دوري نايل (موسم 2023/2024)

ويحتل الإسماعيلي المركز الخامس عشر، بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 8 نقاط وله مباراة مؤجلة مع مودرن فيوتشر، من الأسبوع العاشر، وحقق الدراويش انتصارين ومثلها تعادل، بينما تلقى 6 هزائم.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا بدوري نايل (موسم 2023/2024)

أحمد عادل عبدالمنعم وكمال السيد، ومحمد دسوقي ومحمد نصر، ومحمد عمار وعبدالله حسني، وحمدي النقاز وعصام صبحي، وحاتم سكر وعبد الكريم مصطفى، ومحمد بيومي ومحمد حسن، ومحمد عبد السميع وعمر الساعي، ومحمد زيدان وعبد الرحمن مجدي، ونادر فرج ومحمد وجدي، وعبد الله السعيد وحمادة صلاح، وإيريك تراوري وعبد الرحمن الدح، وعلي الملواني.

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