الإسماعيلى يختتم استعداداته لمواجهة سيراميكا غدًا.. واستبعاد 10 لاعبين

اختتم الفريق الكروى الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى استعداداته، لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في الأسبوع الثاني عشر للدوري الممتاز والمحدد موعدها السابعة مساء غد الخميس بإستاد الإسماعيلية.

وقاد إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي وحمد إبراهيم المدرب العام وأحمد حسام المدرب وأحمد سامح مخطط الأحمال ومصطفى كمال مدرب حراس المرمي المران الخفيف الذى أقيم مساء اليوم الأربعاء، للتحضير للقاء سيراميكا، والذى ابتعد عن التدريبات البدنية، حفاظا على اللاعبين وعدم تعريضهم للاجهاد أو الإصابات.

وشهد المران مشاركة كل من: أحمد عادل عبدالمنعم وكمال السيد وعبدالله جمال لحراسة المرمى ومحمد نصر ومحمد عمار وعبدالله حسني ومحمد دسوقي وعبد الكريم مصطفى وحاتم سكر وحماده صلاح وعصام صبحي وحمدي النقاز "الدفاع" ونادر فرج ومحمد وجدي ومحمد بيومي وعبدالله السعيد ومحمد حسن ومحمد عبدالسميع وعمر الساعي وعبدالرحمن مجدي "الوسط" وعلي الملواني وعبدالرحمن الدح ومحمد زيدان وايرك تراوري "الهجوم".

واستغرق المران 45 دقيقة، اشتمل على الإحماء وفك العضلات وانتقل للنواحي الخططية وانتهى بتقسيمة شهدت تألق جميع اللاعبين الذين وقع الاختيار عليهم للتواجد فى قائمة المباراة، واختيار التشكيل الأساسي من بينهم.

واستبعد الجهاز الفنى من مواجهة الغد أمام سيراميكا 10 لاعبين، هم الحارسون محمد فوزي، وبرفقتهم كريم عرفات ومحمد مخلوف ومروان حمدي وعماد حمدي وهشام محمد وأحمد الشيخ ومحمد هاشم وأحمد محسن وباسم مرسي لأسباب مختلفة.

ويسعى إيهاب جلال للظهور بمستوى مختلف تماما عن مستوى الفريق قبل توقف مسابقة الدورى، وذلك من أجل تحسين النتائج، مستغلا الصفقات الجديدة التى أبرمها الدراويش خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد إنهاء أزمة وقف القيد التى عانى منها الإسماعيلى خلال الفترة السابقة.