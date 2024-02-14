الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الإسماعيلى يختتم استعداداته لمواجهة سيراميكا غدًا.. واستبعاد 10 لاعبين

تدريبات فريق الاسماعيلى
تدريبات فريق الاسماعيلى لكرة القدم

اختتم الفريق الكروى الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى استعداداته، لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في الأسبوع الثاني عشر للدوري الممتاز والمحدد موعدها السابعة مساء غد الخميس بإستاد الإسماعيلية.

 وقاد إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي وحمد إبراهيم المدرب العام وأحمد حسام المدرب وأحمد سامح مخطط الأحمال ومصطفى كمال مدرب حراس المرمي المران الخفيف الذى أقيم مساء اليوم الأربعاء، للتحضير للقاء سيراميكا، والذى ابتعد عن التدريبات البدنية، حفاظا على اللاعبين وعدم تعريضهم للاجهاد أو الإصابات.

وشهد المران مشاركة كل من: أحمد عادل عبدالمنعم وكمال السيد وعبدالله جمال لحراسة المرمى ومحمد نصر ومحمد عمار وعبدالله حسني ومحمد دسوقي وعبد الكريم مصطفى وحاتم سكر وحماده صلاح وعصام صبحي وحمدي النقاز "الدفاع" ونادر فرج ومحمد وجدي ومحمد بيومي وعبدالله السعيد ومحمد حسن ومحمد عبدالسميع وعمر الساعي وعبدالرحمن مجدي "الوسط" وعلي الملواني وعبدالرحمن الدح ومحمد زيدان وايرك تراوري "الهجوم".

واستغرق المران 45 دقيقة، اشتمل على الإحماء وفك العضلات وانتقل للنواحي الخططية وانتهى بتقسيمة شهدت تألق جميع اللاعبين الذين وقع الاختيار عليهم للتواجد فى قائمة المباراة، واختيار التشكيل الأساسي من بينهم.

واستبعد الجهاز الفنى من مواجهة الغد أمام سيراميكا 10 لاعبين، هم الحارسون محمد فوزي، وبرفقتهم كريم عرفات ومحمد مخلوف ومروان حمدي وعماد حمدي وهشام محمد وأحمد الشيخ ومحمد هاشم وأحمد محسن وباسم مرسي لأسباب مختلفة.

ويسعى إيهاب جلال للظهور بمستوى مختلف تماما عن مستوى الفريق قبل توقف مسابقة الدورى، وذلك من أجل تحسين النتائج، مستغلا الصفقات الجديدة التى أبرمها الدراويش خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد إنهاء أزمة وقف القيد التى عانى منها الإسماعيلى خلال الفترة السابقة.

الاسماعيلى فريق الاحتفالات ببطولة الدوري الممتاز مباراة الاسماعيل اتحاد الكرة

مواد متعلقة

على أبوجريشة يروى تاريخه مع الإسماعيلى وبطولة إفريقيا فى "صاحبة السعادة"

مران الإسماعيلي.. تصعيد 3 لاعبين من الشباب وخرج محمد نصر

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

عاجل.. عامر حسين يكشف تفاصيل نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك بالسعودية

عاجل.. الأرصاد تُحذر من طقس الخميس: "شديد البرودة ليلًا"

عاجل| تعطيل الدراسة بالإسكندرية لسوء الأحوال الجوية.. غدًا

أجمل صور عيد الحب 2024 وسر ارتباطه بـ "فالنتين"

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

محمد العسيري

الهروب إلى دفاتر القلعة

وائل لطفي

البينة على من ادعى!

ماجد حبته

القمة الـ41 للنيباد

عبد الرحيم طايع

مصر وتركيا.. الوئام الذى سطع كالشمس!

لواء.حمدى البطران

أردوغان فى مصر

عبد الرحيم طايع

الروح الإيفوارية العظيمة

مدحت بشاى

الهوية المصرية.. والمناعة الثقافية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية

وزير الأمن القومى فى حكومة الاحتلال: هجوم حزب الله على صفد "إعلان حرب"

جنوب إفريقيا تحاصر إسرائيل مجددًا فى محكمة العدل الدولية