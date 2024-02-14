على أبوجريشة يروى تاريخه مع الإسماعيلى وبطولة إفريقيا في "صاحبة السعادة"

في حلقة خاصة بمناسبة مرور 100 سنة على تأسيس نادي الإسماعيلي، استضافت الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة dmc، عددا من أبرز نجوم نادي الدراويش، من بينهم علي أبو جريشة، الذي تحدث عن مسيرته الكروية وعشقه للنادي الذي ولد فيه وترعرع فيه.

وقال أبو جريشة إنه كان الفرع السابع في عائلة أبو جريشة التي تنتمي جميعا للإسماعيلي، وأنه كان يحلم بأن يكون جزءا من الحوار الجميل للكرة الذي كان يدور في بيته، مشيرا إلى أنه كان مولعا بالكورة وأراد أن يكون من الناس العاشقة للنادي والوطن.

وأشار أبو جريشة إلى أن الإسماعيلية كانت تستضيف فرقا أجنبية في الماضي، وأنه كان يتعلم منها الكثير، وأنه شارك في تحقيق بطولة إفريقيا مع الإسماعيلي في ظروف صعبة، حيث كانت الكورة متوقفة في مصر، وأنه كان يشعر بالفخر والسعادة عندما يرى الجماهير الغفيرة التي كانت تملأ الملعب وتهتف له ولزملائه.

وكانت الحلقة قد شهدت حضور الناقد الكبير حسن المستكاوي ومحمد صلاح أبو جريشة وأحمد فكري الصغير، الذين تحدثوا عن تاريخ النادي الإسماعيلي وإنجازاته ومشاكله وطموحاته.