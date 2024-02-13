الثلاثاء 13 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إليسيا يانكون تتحدث لـ"صاحبة السعادة" عن حبها لمصر وجمهور الأهلى (فيديو)

إليسيا يانكون
إليسيا يانكون

في حوار خاص مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة dmc، كشفت إليسيا يانكون، ابنة مدرب حراس مرمى النادي الأهلي ومذيعة ومنتجة محتوى إعلامي، عن تفاصيل حياتها في مصر وعلاقتها بخطيبها المصري علي عثمان.

وقالت إليسيا، إنها وقعت في حب مصر منذ أن جاءت إليها قبل عامين، وأنها تشعر بأنها بلدها الثاني، وأنها تحب شعبها وثقافتها وحضارتها، وأشارت إلى أنها تتعلم اللغة العربية واللهجة المصرية مع معلمة خاصة، وأنها ترى في مصر طاقة مميزة تجذبها.

وأوضحت إليسيا، أنها تنحدر من أصول إيطالية، وأن أسرتها تعيش في بلجيكا، وأنها تجد تشابها بين مصر وجنوب إيطاليا في بعض الأشياء، وأنها لا تشعر بفرق كبير بينهما، وأضافت أنها بدأت حياتها المهنية كعارضة أزياء، ولكنها اتجهت إلى العمل في السوشيال ميديا لتظهر للعالم جمال مصر وتنوعها.

وعبرت إليسيا، عن حبها للكرة القدم، وأنها تشجع النادي الأهلي، وأنها تفخر بأنها ابنة مدربه، وأنها تحظى بمحبة جمهوره، وتحدثت عن خطيبها علي عثمان، وقالت إنه شخص طيب ومساند لها، وأنه يساعدها في عملها، وأنه لا يتغير عليها. وأكدت أنها تحب أمه وتحترمها.

وفي نهاية الحلقة، قدم علي عثمان وإليسيا يانكون هدية لإسعاد يونس، وهي تيشرت النادي الأهلي، والتي استقبلتها بفرح، وشاركوا في تحضير طبق المحشي في مطبخ البرنامج.

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