مران الإسماعيلي.. تصعيد 3 لاعبين من الشباب وخرج محمد نصر

واصل فريق الإسماعيلي تدريباته اليومية اليوم الاثنين، استعدادا لاستئناف مبارياته بعد انتهاء التوقف الدولي.

موعد مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا بدوري نايل (موسم 2023/2024)

ويستضيف الإسماعيلي نظيره سيراميكا كليوباترا، في تمام السابعة مساء الخميس المقبل الموافق 15 فبراير الجاري، على ستاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الجولة الثانية عشر بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

وشارك في التدريبات جميع اللاعبين، وأظهروا حماسا كبيرا استعدادا لاستئناف مباريات الدوري.

ويواصل الثلاثي مروان حمدي، ومحمد هشام وبشار أشرف، تدريباتهم التأهيلية مع الجهاز الطبي، استعدادا للعودة في أقرب وقت ممكن.

وفي السياق ذاته، قرر إيهاب جلال المدير الفني للقلعة الصفراء، تصعيد 3 لاعبين، للمشاركة في تدريبات الفريق الأول الجماعية.

وقرر الجهاز الفني منح الفرصة لمجموعة من اللاعبين الشباب، للمشاركة في تدريبات الفريق خلال المرحلة المقبلة، من أجل اكتسابهم للخبرات تمهيدا لمنحهم فرصة المشاركة بالمباريات.

وشهد مران اليوم مشاركة ثنائي فريق 2008 أحمد هاني وإبراهيم النجعاوي.

ومن جانب أخر، خرج محمد نصر لاعب الفريق، مصابا من المران، حيث شعر ببعض الآلام، التي أجبرته على عدم استكمال المران.

موقف الإسماعيلي بجدول دوري نايل (2023/2024)

ويحتل الإسماعيلي، المركز الخامس عشر بجدول ترتيب دوري نايل، برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 10 مباريات فقط، حيث يمتلك مباراة مؤجلة أمام مودرن فيوتشر، تقام في وقت لاحق.

واستطاع الإسماعيلي تحقيق الفوز في مباراتين فقط ومثلها تعادل، بينما تلقي الهزيمة في 6 مباريات.