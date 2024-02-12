الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مران الإسماعيلي.. تصعيد 3 لاعبين من الشباب وخرج محمد نصر

مران الإسماعيلي
مران الإسماعيلي

واصل فريق الإسماعيلي تدريباته اليومية اليوم الاثنين، استعدادا لاستئناف مبارياته بعد انتهاء التوقف الدولي.

موعد مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا بدوري نايل (موسم 2023/2024)

 

ويستضيف الإسماعيلي نظيره سيراميكا كليوباترا، في تمام السابعة مساء الخميس المقبل الموافق 15 فبراير الجاري، على ستاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الجولة الثانية عشر بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

وشارك في التدريبات جميع اللاعبين، وأظهروا حماسا كبيرا استعدادا لاستئناف مباريات الدوري.

ويواصل الثلاثي مروان حمدي، ومحمد هشام وبشار أشرف، تدريباتهم التأهيلية مع الجهاز الطبي، استعدادا للعودة في أقرب وقت ممكن.

وفي السياق ذاته، قرر إيهاب جلال المدير الفني للقلعة الصفراء، تصعيد 3 لاعبين، للمشاركة في تدريبات الفريق الأول الجماعية.

وقرر الجهاز الفني منح الفرصة لمجموعة من اللاعبين الشباب، للمشاركة في تدريبات الفريق خلال المرحلة المقبلة، من أجل اكتسابهم للخبرات تمهيدا لمنحهم فرصة المشاركة بالمباريات.

وشهد مران اليوم مشاركة ثنائي فريق 2008 أحمد هاني وإبراهيم النجعاوي.

ومن جانب أخر، خرج محمد نصر لاعب الفريق، مصابا من المران، حيث شعر ببعض الآلام، التي أجبرته على عدم استكمال المران.

موقف الإسماعيلي بجدول دوري نايل (2023/2024)

ويحتل الإسماعيلي، المركز الخامس عشر بجدول ترتيب دوري نايل، برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 10 مباريات فقط، حيث يمتلك مباراة مؤجلة أمام مودرن فيوتشر، تقام في وقت لاحق.

واستطاع الإسماعيلي تحقيق الفوز في مباراتين فقط ومثلها تعادل، بينما تلقي الهزيمة في 6 مباريات.

الاسماعيلى دوري نايل سيراميكا كليوباترا مران الإسماعيلي تصعيد 3 لاعبين من الشباب

مواد متعلقة

الإسماعيلي يقدم الصفقات الجديدة.. وأبو جريشة ينتقد المجالس السابقة

تعديل موعد مباراة الإسماعيلى وسيراميكا كليوباترا فى دوري نايل

الإسماعيلي يلعب وديًا مع المحلة والداخلية استعدادًا لاستئناف الدورى

وديتان لتجهيز الإسماعيلى لمواجهة سيراميكا فى دورى نايل

الأكثر قراءة

"الحركة الوطنية": موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية والقيادة السياسية تدرك كيفية الرد

عاجل.. ردًا على تصريحات اجتياح رفح.. برلمانى يُطالب بطرد السفير الإسرائيلى

كتلة الحوار تطالب بطرد السفير الإسرائيلى من مصر وتعليق اتفاقية السلام

القاهرة الإخبارية: مصر تتابع الموقف فى رفح ومستعدة للتعامل مع كل السيناريوهات

أسامة كمال: "إذا أراد أحد عداء مصر.. فأهلاً بالمعارك"

تفاصيل اجتماع "مدبولي" مع مدير صندوق النقد الدولي.. والحكومة تزف بشرى سارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟

وول ستريت جورنال: اتساع فجوة الخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب رفح

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال