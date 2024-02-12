الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

غيابات بالجملة في قائمة الدراويش قبل مواجهة سيراميكا بالدوري

الاسماعيلى
الاسماعيلى

شهدت قائمة الإسماعيلى غيابات بالجملة قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا فى الجولة الثانية عشر من مسابقة الدورى الممتاز .

وأخرج لجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة ايهاب جلال، 6 لاعبين من حساباته للمباراة المقبلة، بينهم الحارس محمد فوزي وكريم عرفات ومحمد مخلوف ومروان حمدي وهشام محمد وأحمد الشيخ. 

ومن المقرر أن يلتقى فريق الدراويش مع  سيراميكا في الأسبوع الثاني عشر للدوري والمحدد موعده السابعة مساء الخميس المقبل بإستاد الإسماعيلية .

واضطر ايهاب جلال لتصعيد بعض اللاعبين الشباب، من بينهم هاني والنجعاوي مواليد 2008للتدريب مع الكبارخلال اليومين القادمين استعدادا لمباراة الخميس . 

وقاد إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي وحمد إبراهيم المدرب العام وأحمد حسام المدرب وأحمد سامح مخطط الأحمال ومصطفى كمال مدرب حراس المرمي المران المسائي اليوم الأثنين بمشاركة لاعبى الفريق .

وشهد المران مشاركة كلا من أحمد عادل عبد المنعم وكمال السيد وعبد الله جمال لحراسة المرمى  والتونسي حمدي النقاز ومحمد نصر  ومحمد دسوقي وعصام صبحي وأحمد عبد الوهاب وعبد الله حسني ومحمد بيومي وعماد حمدي  وبشار أشرف  وعمرو سعيد  ومحمد وجدي وعبدالله حسن  ومحمد حسن ومحمد عبد السميع  وعمر الساعي ونادر فرج  وحسن صابر ومحمد زيدان والبوركيني ايرك تراوري وعبد الكريم مصطفى وحاتم سكر وعلي الملواني وعبد الرحمن الدح  واحمد هاني وإبراهيم النجعاوي .

واستغرق المران  60 دقيقة، أشتمل علي الإحماء وفك العضلات وانتقل للنواحي الخططية وانتهى بتقسيمة شهدت تألق جميع اللاعبين الكبار والصاعدين. 

الاسماعيلى الجبلاية الدورى المصرى ايهاب جلال الدو

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