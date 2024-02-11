الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عضو الجبلاية: مدير المنتخب فى انتظار تهنئة الجهاز الفنى الجديد للفراعنة

صلاح
صلاح

كشف أحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة موقف إبراهيم حسن، مدير المنتخب الوطني، من محمد صلاح قائد الفراعنة، بشأن تعيين الجهاز الفنى الجديد بقيادة حسام حسن.

وأكد المصدر أن إبراهيم حسن غاضب بسبب عدم تهنئة محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، للجهاز الفني الجديد للفراعنة بقيادة حسام حسن بعدما تم الإعلان رسميًا من قبل اتحاد الكرة عن موعد المؤتمر الصحفى للإعلان الرسمى بعد قرار إقالة وشدد عضو الجبلاية على أن غضب إبراهيم حسن، سببه ما قام به صلاح تجاه البرتغالي روي فيتوريا، عقب قرار إقالته، برغم فشله مع منتخب مصر في نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار بالخروج من دور الـ 16 بعد الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية  بركلات الترجيح.

وشهدت الأيام الماضية اتصالات من جانب ابراهيم حسن، مع مسئولي الجبلاية، مؤكدا لهم أن محمد صلاح، لم يقم بدوره كقائد لمنتخب مصر وأسطورة هذا الجيل، وكان يتوجب عليه دعم الجهاز الفني الجديد للمنتخب، حتى يطمئن الجماهير أنه لا يوجد أي غضب بداخله من قرار تعيين الجهاز الفني الجديد لقيادة الفراعنة، خاصة فى ظل وجود بعض الأصوات عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن وجود خلافات.

وأكد ابراهيم حسن أيضا أن الفترة القادمة سيكون التعامل مع جميع اللاعبين وخاصة محمد صلاح، على قدر عطائه وما يقدمه للمنتخب، وليس لما يُقدمه مع ليفربول الإنجليزي أو ناديه بالنسبة لجميع اللاعبين، مؤكدًا في رسالته لمسئولي اتحاد الكرة أن  الأسطورة ليس بالكلام، وإنما من خلال الأفعال.

وأعلن مسئولو اتحاد الكرة برئاسة جمال علام موعد المؤتمر الصحفى الخاص بتقديم حسام حسن المدير الفنى الجديد لوسائل الإعلام.

ويقام المؤتمر الصحفى الخاص بتقديم الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام حسن، فى الثالثة عصر يوم الأربعاء المقبل  بفندق جي دبليو ماريوتبالقاهرة الجديدة.

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