السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فى غياب صلاح.. ليفربول يستعيد صدارة الدورى الإنجليزى بثلاثية فى مرمى بيرنلى

ليفربول
ليفربول

انتصر فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، على ضيفه بيرنلي في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ24 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، البريميرليج، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويغيب محمد صلاح عن ليفربول بسبب معاناته من الإصابة التي لحقت به أثناء مشاركته رفقة المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

واستحوذ فريق ليفربول على مجريات اللعب خلال الشوط الأول من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين، وفي مستوى قوي بينهما.

وسجل ديوجو جوتا الهدف الأول لفريق ليفربول في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول، بصناعة من ألكساندر أرنولد.

واستمرت المحاولات الهجومية من لاعبي فريق بيرنلي لتسجيل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول من المباراة.

وسجل دارا أوشيا، هدف التعادل لفريق بيرنلي في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول، بصناعة من زميله جوش برونويل.

وسدد لاعبو ليفربول 4 كرات على المرمى من 9 محاولات وخرجت 5 كرات من الملعب، مقابل 3 تسديدات من 6 محاولات لفريق بيرنلي وخرجت 3 كرات من الملعب.

واستحوذ فريق ليفربول على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 69% مقابل 31% لصالح فريق بيرنلي.

واستمر استحواذ لاعبي ليفربول على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، وتطور أداؤهم الهجومي وتزايد ضغطهم على دفاعات فريق بيرنلي لتسجيل الهدف الثاني.

وسجل لويس دياز الهدف الثاني لفريق ليفربول في الدقيقة 52 من عمر الشوط الثاني.

وتواصلت المحاولات الهجومية من لاعبي ليفربول لتأمين انتصارهم وضمان نقاط المباراة، فيما حاول لاعبو فريق بيرنلي تسجيل هدف التعادل.

وأضاف داروين نونيز الهدف الثاني لفريق ليفربول في الدقيقة 79 بصناعة من هارفي إليوت.

وسدد لاعبو ليفربول 9 كرات على المرمى من 21 محاولة خلال المباراة، وخرجت 12 كرة من الملعب، مقابل 4 تسديدات من 9 محاولات لفريق بيرنلي وخرجت 5 من الملعب.

واستحوذ فريق ليفربول على مجريات اللعب بنسبة 70% مقابل 30% لصالح فريق بيرنلي.

ورفع ليفربول رصيده لـ54 نقطة يستعيد بها صدارة ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد بيرنلي عند 13 نقطة في المركز قبل الأخير.

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