الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اتحاد الكرة يعلن موعد المؤتمر الصحفى لتقديم حسام حسن

حسام حسن
حسام حسن

أعلن مسئولو اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، عن موعد المؤتمر الصحفى الخاص بتقديم حسام حسن المدير الفنى الجديد لوسائل الإعلام.

ويقام المؤتمر الصحفى الخاص بتقديم الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام حسن، فى الثالثة عصر يوم الأربعاء المقبل  بأحد فنادق القاهرة الجديدة.

وطالب مسئولو الجبلاية، القنوات الراغبة في الحضور ضرورة الحصول على تصريح من إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية لدخول الفندق.

وكشف إيهاب الكومى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن حقيقة تدخلات مجلس إدارة الجبلاية فى تشكيل الجهاز المعاون لحسام حسن المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم.

وأعلن مسئولو اتحاد الكرة تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للفراعنة، خلفا للبرتغالى روى فيتوريا الذى تمت إقالته من منصبه على خلفية الخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة حاليا فى كوت ديفوار.

وأكد عضو الجبلاية أن المجلس بالكامل رفض التدخل فى اختيار الجهاز المعاون لحسام حسن، حتى يترك له الأمر بُرمّته فى اختيار معاونيه، ولا يتكرر سيناريو الجهاز المعاون لحسام البدرى المدير الفنى السابق للفراعنة.

وقال الكومى إن العميد أبلغ الجبلاية بتواجد شقيقه إبراهيم حسن فى منصب مدير المنتخب وطارق سليمان بمنصب المدرب العام وسعفان الصغير مدربا للحراس ووليد بدر إدارى.

وشدد إيهاب الكومى على أن اتحاد الكرة ينتظر تحديد مدربين مساعدين فى الجهاز المعاون بمعرفة حسام حسن، حتى يتم تحديد موعد المؤتمر الصحفى الخاص بتقديم الجهاز الفنى الجديد للفراعنة.

ومن المقرر أن يبدأ مشوار حسام حسن مع منتخب مصر خلال البطولة الودية التى ستقام فى دبى خلال شهر مارس المقبل، بمشاركة تونس وكرواتيا ونيوزيلندا وهى الدورة التى تعد بمثابة فرصة جيدة للعميد من أجل إظهار بصماته على منتخب مصر.

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