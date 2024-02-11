الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الإسماعيلي يقدم الصفقات الجديدة.. وأبو جريشة ينتقد المجالس السابقة

الاسماعيلى
الاسماعيلى

قدم مسؤولو الإسماعيلي الصفقات الجديدة التي تعاقد معها النادى خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد إنهاء أزمة المنع من القيد بسداد الغرامات المفروضة على الدراويش.

وقدم الإسماعيلى خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد ظهر اليوم الأحد بمقر النادي الصفقات الجديدة التي تم التعاقد معها هشام محمد والبوركيني إيرك تراوري "بيراميدز" وأحمد الشيخ "الاتحاد السكندري" وعبدالكريم مصطفى "مصرالمقاصة" وحاتم سكر "الزمالك" وعلي الملواني "بورفؤاد" وعبدالرحمن الدح "طنطا"، وذلك خلال فترة  الانتقالات الشتوية الأخيرة. 

وشهد المؤتمر الصحفي تقديم صفقات الشتاء السبعة ولم يكن بينهم الكونغولي موزيس الذى تعاقد مع الدراويش تحت السن. 

وقال علي أبو جريشة رئيس جهاز الكرة بالإسماعيلي إن فك حظر القيد الشتوي يعد حلما تحقق على أرض الواقع بفضل جهد ومثابرة  المسئولين بالنادي. 

وأضاف أن سياسات مجالس الإسماعيلي السابقة في استقدام اللاعبين الأجانب بمبالغ خيالية وضعت النادي في القضايا الدولية بعد أن عجزوا عن سداد مستحقاتهم المالية. 

وأشار أبو جريشة إلى أن الصفقات الجديدة  التي تم التعاقد معها تعد  إضافة حقيقية للفريق على أمل الظهور بمظهر مشرف مع زملائهم القدامي. 

وأوضح أن لجنة الكرة بالإسماعيلي نجحت في توفير أكثر من 17 مليون جنيه بعد إقناع اللاعبين الكبار خفض عقودهم المرتفعة بداية الموسم الحالي بعد أن وضعت سقف موحد للتعاقدات. 

وأكد أن قطاع الناشئين بالإسماعيلي عانى من التجريف على مدار السنوات الأخيرة في وقت قدم من قبل مواهب سطعت نجوميتها في سماء الكرة المصرية والعالمية لازال البعض منهم بالملاعب 

وتابع: “مجلس الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو يقع علي عاتقة تنمية موارد النادي والتعجيل بفتح المبني الاجتماعي لمواجهة الالتزامات المالية المقبلة علي مختلف الأصعدة الإدارية والفنية”.

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