الإسماعيلى يواجه سيراميكا كليوباترا للخروج من النفق المظلم فى دورى نايل

يحل سيراميكا كليوباترا ضيفا على فريق الإسماعيلي في السابعة مساء اليوم الخميس، باستاد الإسماعيلية في ختام مواجهات الأسبوع الثاني عشر لمسابقة دوري نايل.

ويتواجد الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال في المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط وله مباراة مؤجلة مع مودرن فيوتشر من الأسبوع العاشر وحقق الإسماعيلي انتصارين وتعادل مرتين وخسر ست مباريات وسجل عشرة أهداف ودخل مرماه 14 هدفا.

الإسماعيلي في موقف لايحسد عليه ولابديل أمامه سوى الفوز للوصول للنقطة 11 وأبرم الإسماعيلي سبع صفقات في الانتقالات الشتوية بضم أحمد الشيخ من الاتحاد السكندري وحاتم سكر لاعب الزمالك وهشام محمد وإيريك تراورى من بيراميدز وعبد الكريم مصطفى لاعب المقاصة وعبد الرحمن الدح لاعب طنطا وعلي الملواني من بورفؤاد لكنه فقد جهود ياو أنور هداف الفريق الذي انتقل للبنك الأهلي وصالح جمعة المنتقل للدوري العراقي إضافة لمحمد هاشم وباسم مرسي.

قائمة الإسماعيلي لمباراة سيراميكا

إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي اختار 23 لاعبا في قائمة المباراة وهم: أحمد عادل عبدالمنعم وكمال السيد ومحمد دسوقي ومحمد نصر ومحمد عمار وعبدالله حسني وحمدي النقاز وعصام صبحي وحاتم سكر وعبد الكريم مصطفى ومحمد بيومي ومحمد حسن ومحمد عبد السميع وعمر الساعي ومحمد زيدان وعبد الرحمن مجدي ونادر فرج ومحمد وجدي وعبد الله السعيد وحمادة صلاح وإيريك تراوري وعبد الرحمن الدح وعلي الملواني.

على الجانب الأخر يحتل سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي المركز التاسع برصيد 14 نقطة وله مباراتان مؤجلتان مع المصري والزمالك من الأسبوعين العاشر والحادي عشر وحقق سيراميكا كليوباترا أربعة انتصارات وتعادل مرتين وخسر ثلاث مباريات وسجل 15 هدفا ودخل مرماه سبعة أهداف ويسعى للفوز والوصول للنقطة 17 والتقدم للمركز السادس.

سيراميكا يسعى لمواصلة التألق

وتألق سيراميكا كليوباترا في بطولة كأس رابطة الأندية التي أقيمت خلال توقف دوري نايل وتأهل للمباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي وقام سيراميكا كليوباترا بتدعيم صفوفه بخمسة لاعبين في الانتقالات الشتوية وهم علاء شعبان لاعب مصر للتأمين وإبراهيم محمد لاعب العبور والنيجيري فابيو حكيم لاعب بلدية المحلة ونور الدين علاء من النجوم ومحمد سامي لاعب بيراميدز.