إنبي يهزم المقاولون بهدف كالوشا وينفرد بقمة دوري نايل

حقق إنبي فوزًا غاليًا وهزم المقاولون بهدف سجله أحمد خليل كالوشا في المباراة التي أقيمت اليوم في الأسبوع الثاني عشر لمسابقة دوري نايل، ليرتفع رصيد انبي إلى 22 نقطة وينفرد بقمة جدول الدوري ويتوقف رصيد المقاولون عند سبع نقاط .

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف بعد أداء أقل من المتوسط من الفريقين ولم تكن هناك سوى فرصة واحدة وتغيير إضطراري للمقاولون طوال أحداث الشوط.

الفرصة كانت في الدقيقة 23 عندما مرر مامادو نياس كرة عرضية تخطت الجميع ووصلت إلى جوزيف أوشايا القادم من الخلف لكنه لم يحسن السيطرة عليها فذهبت للحارس عبد الرحمن سمير.

والتغيير كان في الدقيقة 30 عندما محمد عودة المدير الفني لفريق المقاولون بمحمود أبوالفتوح " مانجا " بدلا من أحمد الشيمي الذي خرج مصابا .

بداية الشوط الثاني كانت أسرع وفي الدقيقة 49 مرر محمد حمدي كرة عرضية من ركلة حرة أخطأها لؤى وائل وتابعها أحمد خليل كالوشا برأسه علي يسار عاما عامر مسجلا هدف انبي والمباراة الوحيد.

الهدف أشعل المباراة وهاجم المقاولون بحثا عن هدف التعادل ودفع محمد عودة بفراس بن عيفية ويوسف العزب بدلا من عبد الرحمن خالد وجواكيم أوجيرا وتلقي أحمد عبد العزيز مودي كرة عرضية وقابلها بلعبة مزدوجة خلفية مرت فوق العارضة .

في الدقيقة 70 أجرى سيد ياسين التغيير الأول لنزول أحمد نادر حواش بدلا من محمد حمدي وفي الدقيقة 74 مرر مامادو نياس كرة عرضية سددها محمد سالم بلعبة مزدوجة أمامية فوق العارضة.

في الدقيقة 75 أجري سيد ياسين التغيير الثتني بنزول أحمد العجوز بدلا من رفيق كابو ومرت الدقائق الأخيرة في محاولات من المقاولون لإدراك التعادل دون جدوي لتنتهي المباراة بفوز انبي بهدف رد .